ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ЭКСПОРТИРОВАНО ТРИ ТОННЫ МИМОЗЫ В РОССИЮ

Новости Понедельник, 16 февраля 2026 14:47
ЭКСПОРТИРОВАНО ТРИ ТОННЫ МИМОЗЫ В РОССИЮ

Сухум. 16 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. В Абхазии официально стартовал сезон мимозы. Эти цветы, которые стали символом Международного женского дня, активно заготавливаются для отправки в Россию. С начала февраля из республики уже вывезено около трёх тонн, что подтвердили в Министерстве сельского хозяйства.

Руководитель министерства, Беслан Джопуа, отметил стабильный рост экспорта мимозы в Россию. В 2024 году было вывезено 253 тонны, в 2025 году – 332 тонны. В начале 2000-х годов наблюдался пик, когда объёмы достигали 700-800 тонн за сезон. Крупнейшим поставщиком считается Гулрыпшский район, где около 500–600 хозяйств фермеров занимаются выращиванием мимозы.

Сергей Киносян, частный предприниматель, заявил, что сбор продолжается уже неделю, и уже удалось заготовить около 200 коробок. Урожай в текущем году радует. Цветы сохраняются в холодильниках и на складах, чтобы к 8 Марта свежие партии мимозы были отправлены российским покупателям.

Поставки абхазской продукции в Россию не ограничиваются только весенней мимозой. Начавшийся в октябре цитрусовый сезон также демонстрировал уверенный рост:

экспорт лимонов увеличился более чем в два раза, достигнув 196 тонн,

а мандаринов – на 716 тонн больше, до 4,3 тысячи тонн.

До марта планировалось отправить около 33 тысяч тонн этих солнечных фруктов, в дополнение к которым идут фейхоа и традиционная хурма.

Эстафету теперь принимала мимоза – символ 8 Марта и давняя визитная карточка абхазского субтропического сельского хозяйства.

