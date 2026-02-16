НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ПРЕСЕЧЕНА КОНТРАБАНДА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Сухум. 16 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. При проведении таможенного контроля автотранспортных средств в пункте пропуска МАПП Адлер был остановлен автомобиль марки «LADA 212140».
«В ручной клади пассажира выявлены денежные средства в российской валюте – порядка 2,1 млн рублей», – пояснил начальник таможенного поста МАПП Адлер Сочинской таможни Антон Александров.
Без письменного декларирования разрешен единовременный ввоз или вывоз наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, равную либо не превышающую в эквиваленте 10 тыс. долл. США.
Валюта, не превышающая установленную норму, была возвращена гражданину, остальные денежные средства в сумме более 1,2 млн рублей РФ изъяты. Возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.4 КоАП России «Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов».
