НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ПРЕСЕЧЕНА КОНТРАБАНДА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Сухум. 16 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. При проведении таможенного контроля автотранспортных средств в пункте пропуска МАПП Адлер был остановлен автомобиль марки «LADA 212140».

Пассажирскую таможенную декларацию гражданин не заполнял и в таможенный орган не подавал. В ходе устного опроса мужчина 1989 г.р. пояснил, что пересекает границу не в первый раз, но с правилами перемещения денежных средств незнаком. В Абхазии он планировал приобрести автомобиль.

Без письменного декларирования разрешен единовременный ввоз или вывоз наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, равную либо не превышающую в эквиваленте 10 тыс. долл. США.

Валюта, не превышающая установленную норму, была возвращена гражданину, остальные денежные средства в сумме более 1,2 млн рублей РФ изъяты. Возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.4 КоАП России «Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов».