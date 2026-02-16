 

июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
января 14 2024
декабря 18 2023
НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ПРЕСЕЧЕНА КОНТРАБАНДА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Новости Понедельник, 16 февраля 2026 15:26
Сухум. 16 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. При проведении таможенного контроля автотранспортных средств в пункте пропуска МАПП Адлер был остановлен автомобиль марки «LADA 212140».

«В ручной клади пассажира выявлены денежные средства в российской валюте – порядка 2,1 млн рублей», – пояснил начальник таможенного поста МАПП Адлер Сочинской таможни Антон Александров.

Пассажирскую таможенную декларацию гражданин не заполнял и в таможенный орган не подавал. В ходе устного опроса мужчина 1989 г.р. пояснил, что пересекает границу не в первый раз, но с правилами перемещения денежных средств незнаком. В Абхазии он планировал приобрести автомобиль.

Без письменного декларирования разрешен единовременный ввоз или вывоз наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, равную либо не превышающую в эквиваленте 10 тыс. долл. США.

Валюта, не превышающая установленную норму, была возвращена гражданину, остальные денежные средства в сумме более 1,2 млн рублей РФ изъяты. Возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.4 КоАП России «Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов».

