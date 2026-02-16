 

УСИЛИТЬ РАБОТУ ПО СБОРУ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ПОТРЕБЛЕННУЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

Новости Понедельник, 16 февраля 2026 15:37
УСИЛИТЬ РАБОТУ ПО СБОРУ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ПОТРЕБЛЕННУЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

Сухум. 16 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Министр энергетики Батал Мушба провел расширение совещание с руководителями районных сбытовых отделов РУП «Черноморэнерго». В ходе совещания обсуждались итоги сбора платежей за электроэнергию в январе и плановые показатели на текущий год.

«Собираемости платежей за потребленную электроэнергию обеспечивает возможность выполнения работ по замене линий, трансформаторов и иного оборудования для улучшения электроснабжения нашего населения. Собираемость позволяет стране справляться с покрытием дефицита электроэнергии. Мы внедряем современные технологии и формы оплаты, все это создает удобства для людей по осуществлению платежей», – заявил Батал Мушба.

Глава ведомства поставил перед всеми районными подразделениями задачу обеспечить выполнение целевых показателей по сбору платежей.

Особое внимание было уделено необходимости усиления работы контролеров в городах и районах республики.

Руководители районных сбытовых отделов доложили об актуальных вызовах и работе с должниками.

Отдельным блоком обсуждения стала готовность районных филиалов к реновации сетей и установке приборов учета в ближайшее месяцы.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 16 февраля 2026 15:39

