ИНАЛ ГАДЕЛИЯ ТРИУМФАЛЬНО ВЫСТУПИЛ НА ТУРНИРЕ В МИНСКЕ
Сухум. 16 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Инал Гаделия, признанный лучшим спортсменом республики 2025 года, блестяще завершил выступление на Международном турнире по самбо на призы президента Республики Беларусь. В заключительный день соревнований спортсмен был удостоен специального приза за лучшую технику, а накануне завоевал золотую медаль в своей весовой категории.
Выступая в весовой категории свыше 98 кг, Инал Гаделия продемонстрировал абсолютное преимущество над соперниками. Путь к финалу был пройден уверенно и без лишнего шума. В решающем поединке абхазский самбист встретился с россиянином Лазарем Цкаевым. Инал не оставил шансов оппоненту, одержав досрочную победу с разгромным счетом 8:0 и завоевав золотую медаль турнира.
