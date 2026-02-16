 

июня 24 2024

ИНАЛ ГАДЕЛИЯ ТРИУМФАЛЬНО ВЫСТУПИЛ НА ТУРНИРЕ В МИНСКЕ

Новости Понедельник, 16 февраля 2026 15:41
ИНАЛ ГАДЕЛИЯ ТРИУМФАЛЬНО ВЫСТУПИЛ НА ТУРНИРЕ В МИНСКЕ

Сухум. 16 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Инал Гаделия, признанный лучшим спортсменом республики 2025 года, блестяще завершил выступление на Международном турнире по самбо на призы президента Республики Беларусь. В заключительный день соревнований спортсмен был удостоен специального приза за лучшую технику, а накануне завоевал золотую медаль в своей весовой категории.

Выступая в весовой категории свыше 98 кг, Инал Гаделия продемонстрировал абсолютное преимущество над соперниками. Путь к финалу был пройден уверенно и без лишнего шума. В решающем поединке абхазский самбист встретился с россиянином Лазарем Цкаевым. Инал не оставил шансов оппоненту, одержав досрочную победу с разгромным счетом 8:0 и завоевав золотую медаль турнира.

« УСИЛИТЬ РАБОТУ ПО СБОРУ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ПОТРЕБЛЕННУЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ «БЫТЬ ЗДОРОВЫМ – ЭТО МОДНО» »
