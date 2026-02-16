 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ «БЫТЬ ЗДОРОВЫМ – ЭТО МОДНО»

Новости Понедельник, 16 февраля 2026 15:42
В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ «БЫТЬ ЗДОРОВЫМ – ЭТО МОДНО»

Сухум. 16 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. 22 февраля в Сухуме пройдет международная спортивно-патриотическая акция «Быть здоровым – это модно». Акция обещает стать ярким событием, объединяющим сторонников здорового образа жизни по всему миру. В едином порыве тысячи участников из 75 регионов России, 10 зарубежных стран, а также из Республики Абхазия, Республики Южная Осетия, Республики Крым, государств Африки и Китая одновременно продемонстрируют силу духа и единство.

Организаторы подчеркивают, что мероприятие выходит за рамки простой спортивной традиции. Обливание холодной водой в этот день станет символом силы, чистоты помыслов и нерушимой связи народов.

К участию приглашаются все желающие – от 7 до 75+ лет. Главные условия: улыбка, позитивный настрой и готовность стать частью большого движения.

Как принять участие в Сухуме:

• Регистрация: Для участия необходимо зайти в специальный чат и написать «Участвую!».

• Контакты для связи: WhatsApp: +7 900 001-24-84 (Танюта) или по телефону +7 940 936-68-22.

• Место проведения: г. Сухум, улица Акиртава, 12 (территория бывшего санатория ПВО).

• Время сбора: Начало мероприятия в 11:30, окончание в 14:00.

Мероприятие организовано спортивно-оздоровительным клубом «Солнечные моржи Абхазии» при поддержке Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорта.

Прочитано 2 раз

