В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ «БЫТЬ ЗДОРОВЫМ – ЭТО МОДНО»

Сухум. 16 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. 22 февраля в Сухуме пройдет международная спортивно-патриотическая акция «Быть здоровым – это модно». Акция обещает стать ярким событием, объединяющим сторонников здорового образа жизни по всему миру. В едином порыве тысячи участников из 75 регионов России, 10 зарубежных стран, а также из Республики Абхазия, Республики Южная Осетия, Республики Крым, государств Африки и Китая одновременно продемонстрируют силу духа и единство.

Организаторы подчеркивают, что мероприятие выходит за рамки простой спортивной традиции. Обливание холодной водой в этот день станет символом силы, чистоты помыслов и нерушимой связи народов.

К участию приглашаются все желающие – от 7 до 75+ лет. Главные условия: улыбка, позитивный настрой и готовность стать частью большого движения.

Как принять участие в Сухуме:

• Регистрация: Для участия необходимо зайти в специальный чат и написать «Участвую!».

• Контакты для связи: WhatsApp: +7 900 001-24-84 (Танюта) или по телефону +7 940 936-68-22.

• Место проведения: г. Сухум, улица Акиртава, 12 (территория бывшего санатория ПВО).

• Время сбора: Начало мероприятия в 11:30, окончание в 14:00.

Мероприятие организовано спортивно-оздоровительным клубом «Солнечные моржи Абхазии» при поддержке Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорта.