СГБ ВОЗБУДИЛА УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ МИРОНА И АЛИКА АГРБА

Сухум. 17 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Следственным отделом Службы государственной безопасности Абхазии по факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело в отношении экс-заместителя генерального директора Республиканского унитарного предприятия «Абхазская железная дорога» Агрба Мирона Лаврентьевича и экс-генерального директора ООО «СП Путь А» Агрба Алика Руслановича по признакам преступления предусмотренного ч.4 статьи 156 УК РА (Мошенничество совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).