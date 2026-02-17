 

СГБ ВОЗБУДИЛА УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ МИРОНА И АЛИКА АГРБА

Новости Вторник, 17 февраля 2026 14:13
СГБ ВОЗБУДИЛА УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ МИРОНА И АЛИКА АГРБА

Сухум. 17 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Следственным отделом Службы государственной безопасности Абхазии по факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело в отношении экс-заместителя генерального директора Республиканского унитарного предприятия «Абхазская железная дорога» Агрба Мирона Лаврентьевича и экс-генерального директора ООО «СП Путь А» Агрба Алика Руслановича по признакам преступления предусмотренного ч.4 статьи 156 УК РА (Мошенничество совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

В результате мошеннических действий вышеуказанных лиц РУП «Абхазская железная дорога» причинен материальный ущерб в особо крупном размере в сумме 77 412 314 рублей.

Предварительное следствие по данному уголовному делу продолжается, проводятся необходимые процессуальные мероприятия.

Прочитано 13 раз

