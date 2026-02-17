 

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО РОЛАНДА ХАГБА НАПРАВЛЕНО В СУД ГУДАУТСКОГО РАЙОНА ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ПО СУЩЕСТВУ

Новости Вторник, 17 февраля 2026 14:17
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО РОЛАНДА ХАГБА НАПРАВЛЕНО В СУД ГУДАУТСКОГО РАЙОНА ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ПО СУЩЕСТВУ

Сухум. 17 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Прокуратурой Гудаутского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Хагба Роланда Анриевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 263 УК Республики Абхазия. Уголовное дело направлено по подсудности в суд Гудаутского района для рассмотрения по существу. В отношении Хагба Р.А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Органом предварительного расследования Хагба Р.А. обвиняется в том, что 27 апреля 2025 года, управляя автомашиной марки «Lexus GS-300» с критическим превышением скоростного режима на участке Республиканской шоссейной дороги в районе «Лыхненского поворота» до отметки 137.7 км/ч., где ограничение скоростного режима установлено до 40 км/ч, не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с двумя автомобилями и автонаезд на двух пешеходов, стоявших на остановке общественного транспорта – Цушба Марину Васиковну и Бганба Диану Лаврентьевну, которые получили травмы не совместимые с жизнью.

