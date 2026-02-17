В ТАМЫШСКОЙ, РЕКИНСКОЙ И ПАКУАШСКОЙ ШКОЛАХ ПРОВЕДУТ РЕМОНТ

Сухум. 17 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Ремонтно-восстановительные работы проведут в Тамышской, Рекинской и Пакуашской средних школах Очамчырского района. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал руководитель отдела образования администрации района Темур Гиндиа.

Руководство района и отдела образования посетило школы сел Тамыш, Мыку, Река и Пакуаш. Было установлено, что крыша здания школы в Мыку нуждается в полной замене, так как уже долгое время она протекает в двух местах. По словам Гиндиа, силами района ремонтные работы провести невозможно, поэтому руководство школы готовит документацию для обращения в вышестоящие ведомства.

В Тамышской школе, по решению руководства района, будет отремонтирован актовый зал, в Рекинской – установлены новые окна, в Пакуашской – заменена электропроводка и проведена вода.

На эти работы будут выделены средства из бюджета отдела образования Очамчырского района.