В СУХУМЕ ПРОШЕЛ СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ АБХАЗИИ

Сухум. 17 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Семинар-совещание совета молодых ученых при президенте Абхазии прошел в Сухуме. В нем приняли участие более 35 участников – представителей академического сообщества и экспертов из Абхазии и России. Ключевые направления – сельское хозяйство и туризм.

Цель мероприятия: развитие профессиональных контактов, обмен опытом и лучшими практиками между молодыми учеными и ведущими исследователями.

Президент предложил профинансировать научные мероприятия Совета молодых ученых из резервного фонда

Зампредседателя Совета молодых ученых Линда Ампар рассказала, что на встрече обсуждалось проведение конгресса молодых ученых, создание АНО «Совет молодых ученых» и проекты положений о президентских грантах и стипендиях.

«Ранее президент предложил нам из своего резервного фонда профинансировать все научные мероприятия совета в текущем году. Конечно, выражаем ему большую благодарность за такую поддержку», – отметила она.

Председатель комитета сельскохозяйственных наук Лорена Джинджолия предложила создать государственный каталог пестицидов и агрохимикатов – «настольную книгу» для земледельцев.

Напомним, в своем послании президент объявил текущий год Годом села и поручил уделять особое внимание развитию сельских территорий – этот курс, как подчеркнули участники заседания, должен получить научное и практическое сопровождение.