 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Февраль 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОШЕЛ СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ АБХАЗИИ

Новости Вторник, 17 февраля 2026 14:24
Оцените материал
(0 голосов)
В СУХУМЕ ПРОШЕЛ СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ АБХАЗИИ

Сухум. 17 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Семинар-совещание совета молодых ученых при президенте Абхазии прошел в Сухуме. В нем приняли участие более 35 участников – представителей академического сообщества и экспертов из Абхазии и России. Ключевые направления – сельское хозяйство и туризм.

Цель мероприятия: развитие профессиональных контактов, обмен опытом и лучшими практиками между молодыми учеными и ведущими исследователями.

Президент предложил профинансировать научные мероприятия Совета молодых ученых из резервного фонда

Зампредседателя Совета молодых ученых Линда Ампар рассказала, что на встрече обсуждалось проведение конгресса молодых ученых, создание АНО «Совет молодых ученых» и проекты положений о президентских грантах и стипендиях.

«Ранее президент предложил нам из своего резервного фонда профинансировать все научные мероприятия совета в текущем году. Конечно, выражаем ему большую благодарность за такую поддержку», – отметила она.

Председатель комитета сельскохозяйственных наук Лорена Джинджолия предложила создать государственный каталог пестицидов и агрохимикатов – «настольную книгу» для земледельцев.

Напомним, в своем послании президент объявил текущий год Годом села и поручил уделять особое внимание развитию сельских территорий – этот курс, как подчеркнули участники заседания, должен получить научное и практическое сопровождение.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 17 февраля 2026 14:44

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В ТАМЫШСКОЙ, РЕКИНСКОЙ И ПАКУАШСКОЙ ШКОЛАХ ПРОВЕДУТ РЕМОНТ ОЛЕГ БАРЦИЦ ВСТРЕТИЛСЯ С ЮГООСЕТИНСКИМ КОЛЛЕГОЙ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.