ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОЛЕГ БАРЦИЦ ВСТРЕТИЛСЯ С ЮГООСЕТИНСКИМ КОЛЛЕГОЙ

Вторник, 17 февраля 2026
ОЛЕГ БАРЦИЦ ВСТРЕТИЛСЯ С ЮГООСЕТИНСКИМ КОЛЛЕГОЙ

Сухум. 17 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Делегация Министерства иностранных дел Республики Абхазия во главе с министром Олегом Барциц находится с рабочим визитом в Республике Южная Осетия. Перед началом встречи глав МИД обеих республик, Олег Барциц и и.о. министра иностранных дел Республики Южная Осетия Ахсар Джиоев возложили цветы к мемориалу «Защитникам Южной Осетии» и почтили минутой молчания память погибших защитников.

На встрече Олега Барциц и Ахсара Джиоева, стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее развитие и укрепление традиционно дружественных отношений между Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия.

В рамках встречи был подписан План консультаций между Министерством иностранных дел Республики Абхазия и Министерством иностранных дел Республики Южная Осетия на 2026-2027 годы.

В завершении встречи министры обменялись памятными подарками.

