ОЛЕГ БАРЦИЦ ВСТРЕТИЛСЯ С ЮГООСЕТИНСКИМ КОЛЛЕГОЙ

Сухум. 17 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Делегация Министерства иностранных дел Республики Абхазия во главе с министром Олегом Барциц находится с рабочим визитом в Республике Южная Осетия. Перед началом встречи глав МИД обеих республик, Олег Барциц и и.о. министра иностранных дел Республики Южная Осетия Ахсар Джиоев возложили цветы к мемориалу «Защитникам Южной Осетии» и почтили минутой молчания память погибших защитников.

На встрече Олега Барциц и Ахсара Джиоева, стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее развитие и укрепление традиционно дружественных отношений между Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия.

В рамках встречи был подписан План консультаций между Министерством иностранных дел Республики Абхазия и Министерством иностранных дел Республики Южная Осетия на 2026-2027 годы.

В завершении встречи министры обменялись памятными подарками.