 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Февраль 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ОЛЕГ БАРЦИЦ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕЗИДЕНТОМ РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

Новости Вторник, 17 февраля 2026 14:44
Оцените материал
(0 голосов)
ОЛЕГ БАРЦИЦ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕЗИДЕНТОМ РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

Сухум. 17 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. В рамках рабочего визита в Республику Южная Осетия состоялась встреча министра иностранных дел Олега Барциц и президента Республики Южная Осетия Алана Гаглоева. В ней приняли участие с абхазской стороны – замминистра иностранных дел Одиcсей Бигвава, чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Республике Южная Осетия Алан Елбакиев, начальник Департамента стратегического сотрудничества МИД Джемал Бганба. С югоосетинской стороны во встрече участвовал и.о. министра иностранных дел Южной Осетии Ахсар Джиоев.

Олег Барциц поблагодарил Алана Гаглоева за теплый прием и передал наилучшие пожелания от президента Республики Абхазия Бадры Гунба.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы повестки абхазо-югоосетинских отношений.

Указом президента Республики Южная Осетия за заслуги в укреплении отношений между народами Республики Южная Осетия и Республики Абхазия министр иностранных дел Республики Абхазия Олег Барциц награжден Орденом Дружбы.

Одисcей Бигвава и Джемал Бганба были награждены медалями «В ознаменование 35-летия Республики Южная Осетия».

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 17 февраля 2026 15:10

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ОЛЕГ БАРЦИЦ ВСТРЕТИЛСЯ С ЮГООСЕТИНСКИМ КОЛЛЕГОЙ ТУРИСТОВ ИЗ ПЕТЕРБУРГА СПАСЛИ В АБХАЗИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.