ОЛЕГ БАРЦИЦ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕЗИДЕНТОМ РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ
Сухум. 17 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. В рамках рабочего визита в Республику Южная Осетия состоялась встреча министра иностранных дел Олега Барциц и президента Республики Южная Осетия Алана Гаглоева. В ней приняли участие с абхазской стороны – замминистра иностранных дел Одиcсей Бигвава, чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Республике Южная Осетия Алан Елбакиев, начальник Департамента стратегического сотрудничества МИД Джемал Бганба. С югоосетинской стороны во встрече участвовал и.о. министра иностранных дел Южной Осетии Ахсар Джиоев.
Олег Барциц поблагодарил Алана Гаглоева за теплый прием и передал наилучшие пожелания от президента Республики Абхазия Бадры Гунба.
В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы повестки абхазо-югоосетинских отношений.
Указом президента Республики Южная Осетия за заслуги в укреплении отношений между народами Республики Южная Осетия и Республики Абхазия министр иностранных дел Республики Абхазия Олег Барциц награжден Орденом Дружбы.
Одисcей Бигвава и Джемал Бганба были награждены медалями «В ознаменование 35-летия Республики Южная Осетия».
