ОЛЕГ БАРЦИЦ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕЗИДЕНТОМ РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

Сухум. 17 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. В рамках рабочего визита в Республику Южная Осетия состоялась встреча министра иностранных дел Олега Барциц и президента Республики Южная Осетия Алана Гаглоева. В ней приняли участие с абхазской стороны – замминистра иностранных дел Одиcсей Бигвава, чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Республике Южная Осетия Алан Елбакиев, начальник Департамента стратегического сотрудничества МИД Джемал Бганба. С югоосетинской стороны во встрече участвовал и.о. министра иностранных дел Южной Осетии Ахсар Джиоев.