ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
ТУРИСТОВ ИЗ ПЕТЕРБУРГА СПАСЛИ В АБХАЗИИ

Новости Вторник, 17 февраля 2026 14:51
Сухум. 17 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Шестеро туристов из Санкт-Петербурга, в том числе двое детей, заблудились в лесу в Абхазии, однако были спасены сотрудниками МЧС республики. Спасатели помогли заблудившимся в лесной чаще туристам, приехавшим в «Страну души» из Санкт-Петербурга, об инциденте рассказали в МЧС Абхазии.

По данным ведомства, четверо взрослых и двое детей двинулись к крепости Уазабаа, которая расположенной в лесу в селе Верхняя Эшера. Однако в какой-то момент путешественники заблудились и не смогли самостоятельно выйти обратно.

Тогда туристы вызвали спасателей. Сотрудники оперативно отреагировали на вызов и помогли потерявшимся туристам.

Пострадавших в результате нет.

