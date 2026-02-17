ТУРИСТОВ ИЗ ПЕТЕРБУРГА СПАСЛИ В АБХАЗИИ

Сухум. 17 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Шестеро туристов из Санкт-Петербурга, в том числе двое детей, заблудились в лесу в Абхазии, однако были спасены сотрудниками МЧС республики. Спасатели помогли заблудившимся в лесной чаще туристам, приехавшим в «Страну души» из Санкт-Петербурга, об инциденте рассказали в МЧС Абхазии.

По данным ведомства, четверо взрослых и двое детей двинулись к крепости Уазабаа, которая расположенной в лесу в селе Верхняя Эшера. Однако в какой-то момент путешественники заблудились и не смогли самостоятельно выйти обратно.

Тогда туристы вызвали спасателей. Сотрудники оперативно отреагировали на вызов и помогли потерявшимся туристам.

Пострадавших в результате нет.