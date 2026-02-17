ПРЕЗИДЕНТ ТПП АБХАЗИИ ИНАР ЛАДАРИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕЗИДЕНТОМ ТПП РОССИИ СЕРГЕЕМ КАТЫРИНЫМ

Сухум. 17 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия Инар Ладария встретился с президентом ТПП РФ Сергеем Катыриным. Встреча проходила в головном офисе российской палаты в Москве. В ней также приняли участие: с абхазской стороны – начальник Управления внешних связей Наала Басария и юрист ТПП Дзирасса Дзидзария; с российской стороны – вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко, директор Департамента внешних связей Илья Нестеров и главный эксперт-руководитель направления Ольга Стасюн. Встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере.

Сергей Катырин поздравил Инара Ладария с избранием на должность президента ТПП Абхазии и пожелал ему успехов в работе.

Глава абхазской палаты, в свою очередь, обозначил ключевую роль России во внешнеэкономической деятельности республики.

«Российская Федерация – наш основной стратегический и экономический партнер, – заявил Инар Ладария. – ТПП РФ и ее региональные палаты, несомненно, являются главными партнерами для Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия».

Стороны наметили ряд планов и проектов, включая проведение совместных мероприятий на территории Абхазии, а также участие республики в международных форумах при поддержке ТПП РФ. Особое внимание было уделено поддержке предпринимательства. Обсуждались общие цели по поддержке бизнеса, проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели, и пути их решения. Рассматривались вопросы содействия абхазским компаниям в выходе на внешние рынки, экспортные позиции Абхазии и товарооборот.

Сергей Катырин отметил важность обмена практиками между палатами по наиболее насущным проблемам. Он рассказал о возможностях Международного института менеджмента объединений предпринимателей (МИМОП), который занимается подготовкой кадров для торгово-промышленных палат и обучением экспертов.

В свою очередь, Инар Ладария проинформировал коллег о предстоящем в следующем году 25-летии ТПП Абхазии и пригласил представителей ТПП РФ принять участие в праздничных мероприятиях.

Стороны обменялись памятными подарками: президент ТПП Абхазии Инар Ладария вручил Золотую медаль ТПП Абхазии Сергею Катырину и серебряную медаль – вице-президенту ТПП РФ Владимиру Падалко.

Сергей Катырин преподнес Инару Ладария изделие ручной работы с изображением здания ТПП РФ, выполненное в технике гравюры с миниатюрной росписью цветными эмалями.

После основной встречи состоялись дополнительные двусторонние переговоры для детального обсуждения вопросов, с которыми сталкиваются предприниматели обеих сторон.

Делегация ТПП Абхазии провела встречи с вице-президентом ТПП РФ Ильей Зубковым, директором Департамента регионального развития Александром Антоновым, а также с директором Департамента экспертизы и сертификации Евгением Ильичевым.

Стороны обсудили точечные вопросы взаимодействия и пути оказания содействия бизнесу для выхода на внешние рынки.