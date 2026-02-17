 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Февраль 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ-СОВЕЩАНИИ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Новости Вторник, 17 февраля 2026 17:25
Оцените материал
(0 голосов)
ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ-СОВЕЩАНИИ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Сухум. 17 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба приветствовал участников семинара-совещания Совета молодых ученых при президенте Абхазии, который проходил в Сухуме.

В своем выступлении премьер-министр сказал: «Без исследований, без научных инициатив, трудно будет развивать государство. Поэтому откровенно хочу вас заверить, что мы их ждем в различных сферах деятельности нашего государства. Именно на основе и на основании таких фундаментальных, в том числе исследований, рождаются и решения правительства, и решения главы государства, и проекты законов Республики Абхазия. Со своей стороны я вас заверяю о том, что правительство в полном составе готово обсуждать и рассматривать все инициативы. И в правительстве очень много людей трудятся, которые так или иначе связаны с наукой. Это очень важно для нас, и мы, разумеется, такие молодые кадры, всегда поддерживали, и будем поддерживать».

В мероприятии приняли участие более 35 участников – представителей академического сообщества и экспертов из Абхазии и России.

Об этом сообщает сайт КМ.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 17 февраля 2026 17:27

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРЕЗИДЕНТ ТПП АБХАЗИИ ИНАР ЛАДАРИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕЗИДЕНТОМ ТПП РОССИИ СЕРГЕЕМ КАТЫРИНЫМ ОЛЕГ БАРЦИЦ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПАРЛАМЕНТА ЮЖНОЙ ОСЕТИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.