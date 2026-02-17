ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ-СОВЕЩАНИИ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

В своем выступлении премьер-министр сказал: «Без исследований, без научных инициатив, трудно будет развивать государство. Поэтому откровенно хочу вас заверить, что мы их ждем в различных сферах деятельности нашего государства. Именно на основе и на основании таких фундаментальных, в том числе исследований, рождаются и решения правительства, и решения главы государства, и проекты законов Республики Абхазия. Со своей стороны я вас заверяю о том, что правительство в полном составе готово обсуждать и рассматривать все инициативы. И в правительстве очень много людей трудятся, которые так или иначе связаны с наукой. Это очень важно для нас, и мы, разумеется, такие молодые кадры, всегда поддерживали, и будем поддерживать».

В мероприятии приняли участие более 35 участников – представителей академического сообщества и экспертов из Абхазии и России.

Об этом сообщает сайт КМ.