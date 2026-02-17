 

ОЛЕГ БАРЦИЦ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПАРЛАМЕНТА ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Вторник, 17 февраля 2026
ОЛЕГ БАРЦИЦ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПАРЛАМЕНТА ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Сухум. 17 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. В ходе рабочего визита делегации МИД Республики Абхазия во главе с министром иностранных дел Олегом Барциц в Республику Южная Осетия состоялась встреча делегации с председателем Парламента Аланом Маргиевым.

Олег Барциц поблагодарил за встречу и теплый прием, который был оказан делегации на братской земле Южной Осетии и подчеркнул, что взаимодействие между парламентами наших государств является одной из важнейшей составляющих межгосударственного сотрудничества.

Министр отметил также тесные и конструктивные отношения по линии дипломатических ведомств и загранучреждений.

«Здесь функционирует наше посольство, которое достойно представляет чрезвычайный и полномочный посол Алан Мухарбегович Елбакиев. В Абхазии действует Посольство Южной Осетии. К сожалению, мы недавно лишились нашего большого друга, очень уважаемого человека Олега Ильича Боциева. Временным поверенным в делах Республики Южная Осетия в Республике Абхазия на данный момент является Дзагоев Алан Анатольевич. Мы осуществляем в полном объеме наши внешние сношения, контакты», – сказал Олег Барциц.

В свою очередь, Алан Маргиев сказал: «Наши народы связаны общностью исторических судеб, вместе прошли один сложный путь. Свобода и независимость достались нам ценой больших потерь и испытаний. Но мы выстояли, вместе преодолели все трудности и добились признания независимости наших республик.

На этом пути мы всегда были рядом друг с другом, чувствовали братское плечо и поддержку. Сегодня отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами активно развиваются, и тон этому, в первую очередь, задают главы наших государств».

