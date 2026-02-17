ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ, РЕФОРМАМ И ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
Сухум. 17 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. В Парламенте прошло заседание Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям. В нем приняли участие министр финансов Саид Губаз и министр экономики Теймураз Миквабия.
Участники заседания рассмотрели следующие законопроекты:
– «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в сфере государственного регулирования цен»;
– «О внесении изменений в Трудовой кодекс Республики Абхазия»;
– «Об особенностях предоставления льгот по оплате коммунальных услуг гражданам Республики Абхазия»;
– «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «Об электроэнергетике»;
– «О мерах по стабилизации тарифов на электроэнергию в Республике Абхазия».
По итогам обсуждения Комитетом было принято решение вынести данные законопроекты на заседание сессии Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия для принятия их в первом чтении.
