 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Февраль 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ, РЕФОРМАМ И ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

Новости Вторник, 17 февраля 2026 19:09
Оцените материал
(0 голосов)
ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ, РЕФОРМАМ И ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

Сухум. 17 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. В Парламенте прошло заседание Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям. В нем приняли участие министр финансов Саид Губаз и министр экономики Теймураз Миквабия.

Участники заседания рассмотрели следующие законопроекты:

– «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в сфере государственного регулирования цен»;

– «О внесении изменений в Трудовой кодекс Республики Абхазия»;

– «Об особенностях предоставления льгот по оплате коммунальных услуг гражданам Республики Абхазия»;

– «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «Об электроэнергетике»;

«О мерах по стабилизации тарифов на электроэнергию в Республике Абхазия».

По итогам обсуждения Комитетом было принято решение вынести данные законопроекты на заседание сессии Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия для принятия их в первом чтении.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Вторник, 17 февраля 2026 19:16

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ОЛЕГ БАРЦИЦ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПАРЛАМЕНТА ЮЖНОЙ ОСЕТИИ ДЕПУТАТЫ ПРЕДЛОЖИЛИ ДАТЬ ПЯТИ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН ПРАВО НА 50% СКИДКУ ПО ОПЛАТЕ УСЛУГ ЖКХ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.