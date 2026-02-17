ДЕПУТАТЫ ПРЕДЛОЖИЛИ ДАТЬ ПЯТИ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН ПРАВО НА 50% СКИДКУ ПО ОПЛАТЕ УСЛУГ ЖКХ

Сухум. 17 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Депутаты Эрик Рштуни и Наур Нармания выступили с инициативой принятия Закона «Об особенностях предоставления льгот по оплате коммунальных услуг гражданам Республики Абхазия». Документ был рассмотрен на заседании Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям. По итогам профессионального обсуждения члены комитета поддержали инициативу и приняли решение рекомендовать вынести данный законопроект на ближайшую сессию Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект призван упорядочить систему предоставления льгот и сделать её прозрачной. Документ вводит четкое определение понятия «коммунальные услуги» и устанавливает, что льготы могут предоставляться только на основании законов и нормативных актов Кабинета министров.

Ключевым положением законопроекта является статья 4, которая определяет перечень категорий граждан, имеющих право на 50-процентную скидку при оплате коммунальных услуг. В этот список вошли:

• многодетные семьи (с тремя и более несовершеннолетними детьми);

• учителя дошкольных и школьных общеобразовательных учреждений;

• семьи, признанные малоимущими;

• одинокие лица пенсионного возраста;

• младший и средний медицинский персонал учреждений здравоохранения.

Законопроект также предполагает введение лимитов на льготное обеспечение коммунальными услугами, которые будут устанавливаться Кабинетом Министров. Компенсация выпадающих доходов коммунальных организаций будет осуществляться за счет средств бюджетных субсидий в порядке, определенном правительством.

По мнению авторов, принятие данного закона позволит не только оказать адресную помощь социально незащищенным слоям населения, но и навести порядок в самой системе предоставления льгот, сделав ее более понятной и контролируемой.

Депутат Эрик Рштуни предлагает заморозить тарифы на электроэнергию для населения Абхазии

16 февраля в Парламенте Республики Абхазия прошло рабочее заседание Комитета Народного Собрания- Парламента республики Абхазия по экономической политике, реформам и информационным технологиям.

Депутат Парламента Республики Абхазия Эрик Рштуни выступил с законодательной инициативой, направленной на кардинальное изменение подходов к ценообразованию в энергетической сфере. Парламентарий разработал и внес на рассмотрение проект Закона «О мерах по стабилизации тарифов на электроэнергию в Республике Абхазия».

Основная цель законопроекта- защита интересов граждан и создание условий для реальных реформ в отрасли, которая сегодня переживает системный кризис. Автор инициативы констатирует, что существующая практика регулярного пересмотра тарифов Кабинетом Министров в сторону повышения перекладывает бремя проблем энергокомплекса на плечи населения, однако не решает ключевых задач: сокращения потерь, борьбы с неплатежами и привлечения инвестиций в генерацию.

Законопроектом депутата Эрика Рштуни предлагается ввести временное ограничение на рост цен и тарифов для основных категорий потребителей. По мнению автора, это позволит:

• Гарантировать социальную стабильность: граждане получат гарантию предсказуемых и стабильных расходов на электроэнергию на длительный период.

• Стимулировать реформы в отрасли: фиксация тарифов создаст жесткие экономические условия для регулятора и Единого оператора, лишив их возможности покрывать финансовые потери простым повышением цен. Это должно подтолкнуть к внутренней оптимизации, модернизации и жесткой экономии.

• Усилить борьбу с потерями и хищениями: в условиях невозможности повышать тарифы, Единый оператор будет вынужден активнее внедрять интеллектуальные системы учета, пресекать безучетное потребление и усиливать работу по взысканию задолженности.

• Восстановить доверие к государственной политике: принятие закона станет сигналом о том, что государство намерено наводить порядок в отрасли, а не просто увеличивать финансовую нагрузку на население.

Депутат Эрик Рштуни подчеркивает, что закон, обладающий высшей юридической силой, призван стать тем самым кардинальным инструментом, который заставит отрасль развиваться за счет эффективности и инвестиций в модернизацию, а не за счет кошельков граждан.

По итогам обсуждения Комитетом было принято решение вынести данный законопроект на заседание сессии Народного Собрания-парламента Республики Абхазия для принятия в первом чтении.