НА ПЕРЕВОЗКИ В АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОМ БАССЕЙНЕ ВЫДЕЛЯТ 217 МЛН РУБ.
Сухум. 18 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. В 2026 году три организации водного транспорта в Азово-Черноморском бассейне получат 216,7 млн руб. Об этом сообщил Минтранс России.
Росморречфлот завершил отбор получателей субсидий на скоростные пассажирские перевозки в Азово-Черноморском бассейне. Организатор перевозки пассажиров на морских скоростных судах по линии Сочи – Сухум получит 80,8 млн рублей. На маршруты между Новороссийском, Геленджиком и Сочи выделят 135,9 млн руб.
В 2025 году перевозчики получили 135,5 млн руб. субсидий и обслужили более 18 тыс. пассажиров.
