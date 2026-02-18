 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Февраль 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

НА ПЕРЕВОЗКИ В АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОМ БАССЕЙНЕ ВЫДЕЛЯТ 217 МЛН РУБ.

Новости Среда, 18 февраля 2026 13:30
Оцените материал
(0 голосов)
НА ПЕРЕВОЗКИ В АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОМ БАССЕЙНЕ ВЫДЕЛЯТ 217 МЛН РУБ.

Сухум. 18 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. В 2026 году три организации водного транспорта в Азово-Черноморском бассейне получат 216,7 млн руб. Об этом сообщил Минтранс России.

Росморречфлот завершил отбор получателей субсидий на скоростные пассажирские перевозки в Азово-Черноморском бассейне. Организатор перевозки пассажиров на морских скоростных судах по линии Сочи – Сухум получит 80,8 млн рублей. На маршруты между Новороссийском, Геленджиком и Сочи выделят 135,9 млн руб.

В 2025 году перевозчики получили 135,5 млн руб. субсидий и обслужили более 18 тыс. пассажиров.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 18 февраля 2026 13:35

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ДЕПУТАТЫ ПРЕДЛОЖИЛИ ДАТЬ ПЯТИ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН ПРАВО НА 50% СКИДКУ ПО ОПЛАТЕ УСЛУГ ЖКХ РАЗВИТИЕ АГРОТУРИЗМА В ВОСТОЧНОЙ АБХАЗИИ В ПРИОРИТЕТЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.