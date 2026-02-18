 

РАЗВИТИЕ АГРОТУРИЗМА В ВОСТОЧНОЙ АБХАЗИИ В ПРИОРИТЕТЕ

Новости Среда, 18 февраля 2026 13:35
РАЗВИТИЕ АГРОТУРИЗМА В ВОСТОЧНОЙ АБХАЗИИ В ПРИОРИТЕТЕ

Сухум. 18 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Пчеловод Тенгиз Хведелидзе обратился к министру туризма за помощью в реализации своей идеи. В свою очередь Астамур Логуа решил лично приехать и посмотреть хозяйство.

Хведелидзе рассказал главе ведомства о задумке: обустроить место, где туристы смогут познакомиться с традициями Абхазии.

«Я живу у дороги, туристы часто ко мне заезжают за медом. Хочется, чтобы отдыхающие могли прийти и услышать о нашей культуре», – поделился пчеловод.

Астамур Логуа оценил его инициативу, отметив, что восточная часть Абхазии сейчас активно развивается, и такие проекты здесь нужны.

«Как мне кажется – это идеальный проект. У него уже есть своя клиентура, и наша задача – поддержать, сделать так, чтобы еще больше людей узнали о таком нашем согражданине», – сказал министр.

Проект получит поддержку в рамках государственных программ по развитию села.

Напомним, что президент в своем послании объявил 2026-й год Годом села.

