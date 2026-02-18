БАДРА ГУНБА ПОДВЕЛ ИТОГИ ОФИЦИАЛЬНОГО ВИЗИТА В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ

Сухум. 18 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Завершился рабочий визит в Российскую Федерацию президента Республики Абхазия Бадры Гунба. В Москве состоялась встреча главы абхазского государства с первым замруководителя Администрации президента Российской Федерации Сергеем Кириенко.

В ходе встречи была достигнута договоренность о том, что Российская Федерация окажет содействие в обеспечении Республики Абхазия электроэнергией до момента восстановления уровня воды в Джварском водохранилище, необходимого для выработки требуемого объема электроэнергии станцией ИнгурГЭС. В этой связи будет продлен срок социального перетока электроэнергии из Российской Федерации, действие которого истекает 25 февраля. Объем электроэнергии, который предоставит Россия для покрытия дефицита, мы вернем в энергосистему в летний период, когда вырабатываемый объем ИнгурГЭС будет достаточным.

Обсуждался также вопрос поставок топлива в Абхазию. Достигнута договоренность о заключении соглашения между компанией «Роснефть» и Абхазской государственной топливной компанией («Абхазтоп») о поставках топлива в Республику Абхазия. Было отмечено, что реализация данного механизма позволит создать равные условия для всех участников рынка. При таком подходе небольшие автозаправочные станции будут в состоянии конкурировать с крупными компаниями, также будет обеспечена стабильность поставок.

Бадра Гунба и Сергей Кириенко также обсудили ситуацию, связанную с оформлением гражданами Российской Федерации, проживающими на территории Абхазии, социальных выплат на детей, а также возникающие в этой связи правовые вопросы.

Следует отметить, что данная проблема затрагивает не только матерей из Абхазии, но и жителей других республик бывшего СССР, имеющих российское гражданство (за исключением Республики Беларусь как государства – участника Союзного государства), оформивших российские детские пособия. В ходе встречи Бадра Гунба и Сергей Кириенко обсудили возможные варианты совместных действий по решению данной проблемы.

На встрече президента и первого замруководителя Администрации президента Российской Федерации обсуждался также вопрос перспектив включения абхазского языка в голосовые технологии компании «Яндекс».

Было отмечено, что в конце 2025 года абхазский и абазинский языки были включены в сервис «Яндекс Переводчик» в текстовом формате, что стало важным этапом в укреплении цифрового присутствия абхазского языка. Вместе с тем в экосистеме «Яндекса» в настоящее время отсутствуют функции голосового ввода и голосового перевода для абхазского языка.

Следующим принципиально важным этапом обозначен переход от текстового формата к внедрению технологий распознавания речи и синтеза речи, что позволит обеспечить полноценное присутствие абхазского языка в голосовых сервисах и на цифровых платформах.

Реализация данного проекта имеет особое значение для расширения сфер практического использования абхазского языка, прежде всего среди молодого поколения. Интеграция современных голосовых технологий будет способствовать популяризации языка, его грамотному использованию и органичному внедрению в цифровую экосистему.

Предложение Бадры Гунба получило поддержку Сергея Кириенко.

Стороны также обсудили ряд других вопросов абхазо-российского сотрудничества.