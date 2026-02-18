 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Февраль 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

БАДРА ГУНБА: ВЕРХОВЕНСТВО ЗАКОНА – ЭТО ФУНДАМЕНТ, НА КОТОРОМ ДОЛЖНО ДЕРЖАТЬСЯ ГОСУДАРСТВО

Новости Среда, 18 февраля 2026 15:22
Оцените материал
(0 голосов)
БАДРА ГУНБА: ВЕРХОВЕНСТВО ЗАКОНА – ЭТО ФУНДАМЕНТ, НА КОТОРОМ ДОЛЖНО ДЕРЖАТЬСЯ ГОСУДАРСТВО

Сухум. 18 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. «Верховенство закона – это не просто красивые слова. Это фундамент, на котором должно держаться государство. Закон обязан работать одинаково для каждого, вне зависимости от должности, статуса или связей. И задача прокуратуры – сделать так, чтобы равенство всех перед законом было не только на бумаге, но и в реальной жизни», – завил президент Бадра Гунба на заседании коллегии Генпрокуратуры, посвященном итогам работы за 2025 год.

Глава государства отметил прогресс в работе МВД по борьбе с наркотиками.

«Но, давайте, будем честными – эта сфера всё еще остается для нас серьезным вызовом», – сказал президент.

Особое внимание, по словам Гунба, следует уделить борьбе с имущественными преступлениями и ситуации на дорогах.

«152 ДТП и более 50 погибших за год – это не просто сухая статистика. Это трагедия, это жизни наших граждан, которые мы не сохранили. Такая ситуация – тревожный сигнал для всей систем», – сказал президент.

Бадра Гунба дал поручение Генеральной прокуратуре совместно с коллегами из других ведомств детально разобраться в причинах и подготовить жесткие и эффективные меры по профилактике этих преступлений.

«Безопасность людей должна быть обеспечена в полном объеме», – подчеркнул президент.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 18 февраля 2026 15:25

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « БАДРА ГУНБА ПОДВЕЛ ИТОГИ ОФИЦИАЛЬНОГО ВИЗИТА В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ С 1 АПРЕЛЯ НАЧНЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.