БАДРА ГУНБА: ВЕРХОВЕНСТВО ЗАКОНА – ЭТО ФУНДАМЕНТ, НА КОТОРОМ ДОЛЖНО ДЕРЖАТЬСЯ ГОСУДАРСТВО
Сухум. 18 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. «Верховенство закона – это не просто красивые слова. Это фундамент, на котором должно держаться государство. Закон обязан работать одинаково для каждого, вне зависимости от должности, статуса или связей. И задача прокуратуры – сделать так, чтобы равенство всех перед законом было не только на бумаге, но и в реальной жизни», – завил президент Бадра Гунба на заседании коллегии Генпрокуратуры, посвященном итогам работы за 2025 год.
Глава государства отметил прогресс в работе МВД по борьбе с наркотиками.
«Но, давайте, будем честными – эта сфера всё еще остается для нас серьезным вызовом», – сказал президент.
Особое внимание, по словам Гунба, следует уделить борьбе с имущественными преступлениями и ситуации на дорогах.
«152 ДТП и более 50 погибших за год – это не просто сухая статистика. Это трагедия, это жизни наших граждан, которые мы не сохранили. Такая ситуация – тревожный сигнал для всей систем», – сказал президент.
Бадра Гунба дал поручение Генеральной прокуратуре совместно с коллегами из других ведомств детально разобраться в причинах и подготовить жесткие и эффективные меры по профилактике этих преступлений.
«Безопасность людей должна быть обеспечена в полном объеме», – подчеркнул президент.
Последнее от Super User
- В 2025 ГОДУ ВЫЯВЛЕНО 186 НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА АБХАЗИИ
- В 2025 ГОДУ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 636 ПРЕСТУПЛЕНИЙ
- ЧЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПОЭТА АНАТОЛИЯ ЛАГУЛАА
- С 1 АПРЕЛЯ НАЧНЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ»
- БАДРА ГУНБА ПОДВЕЛ ИТОГИ ОФИЦИАЛЬНОГО ВИЗИТА В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ