БАДРА ГУНБА: ВЕРХОВЕНСТВО ЗАКОНА – ЭТО ФУНДАМЕНТ, НА КОТОРОМ ДОЛЖНО ДЕРЖАТЬСЯ ГОСУДАРСТВО

Сухум. 18 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. «Верховенство закона – это не просто красивые слова. Это фундамент, на котором должно держаться государство. Закон обязан работать одинаково для каждого, вне зависимости от должности, статуса или связей. И задача прокуратуры – сделать так, чтобы равенство всех перед законом было не только на бумаге, но и в реальной жизни», – завил президент Бадра Гунба на заседании коллегии Генпрокуратуры, посвященном итогам работы за 2025 год.

Глава государства отметил прогресс в работе МВД по борьбе с наркотиками.

«Но, давайте, будем честными – эта сфера всё еще остается для нас серьезным вызовом», – сказал президент.

Особое внимание, по словам Гунба, следует уделить борьбе с имущественными преступлениями и ситуации на дорогах.

«152 ДТП и более 50 погибших за год – это не просто сухая статистика. Это трагедия, это жизни наших граждан, которые мы не сохранили. Такая ситуация – тревожный сигнал для всей систем», – сказал президент.

Бадра Гунба дал поручение Генеральной прокуратуре совместно с коллегами из других ведомств детально разобраться в причинах и подготовить жесткие и эффективные меры по профилактике этих преступлений.

«Безопасность людей должна быть обеспечена в полном объеме», – подчеркнул президент.