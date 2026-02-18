 

С 1 АПРЕЛЯ НАЧНЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ»

Новости Среда, 18 февраля 2026 15:34
С 1 АПРЕЛЯ НАЧНЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ»

Сухум. 18 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Госкомитет по делам молодежи и спорта объявляет о проведении республиканского конкурса «Молодая семья», направленного на поддержку молодых семей, укрепление института семьи и популяризацию семейных ценностей среди молодежи.

Сроки проведения отборов: с 1 апреля по 1 ноября 2026 года. Конкурс объединит молодые семьи, проживающие в сельских населенных пунктах Республики Абхазия. Принять участие смогут супруги в возрасте от 18 до 30 лет включительно, являющиеся гражданами Республики Абхазия, зарегистрировавшие брак в органах ЗАГС не ранее 1 августа 2024 года и не находящиеся в процессе расторжения брака.

Для участия необходимо до 1 ноября 2026 года направить на электронную почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. пакет документов: заявку установленной формы, копии паспортов супругов, копию свидетельства о браке, свидетельства о рождении детей (при наличии), документ о проживании в сельском населенном пункте, а также творческую работу – эссе, презентацию или видеоролик на тему «Жизнь в селе – это?».

Победители конкурса будут определены жюри по результатам оценки соответствия формальным требованиям, оригинальности и глубины раскрытия темы, социальной активности семьи, а также по итогам собеседования. Главным призом станет туристическая путевка.

Жюри конкурса формируется организатором и будет включать представителей органов власти и специалистов социальной сферы.

