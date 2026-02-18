 

ЧЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПОЭТА АНАТОЛИЯ ЛАГУЛАА

Новости Среда, 18 февраля 2026 15:48
ЧЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПОЭТА АНАТОЛИЯ ЛАГУЛАА

Сухум. 18 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба, вице-премьеры Джансух Нанба, Вараздат Миносян, члены Кабинета министров приняли участие в церемонии прощания с поэтом, членом Союзов писателей СССР, России и Абхазии, главным редактором журнала «Алашара», кавалером ордена «Ахьдз-Апша» III степени Анатолием Лагулаа.

В траурной церемонии принял участие президент Бадра Гунба, руководитель Администрации президента Беслан Эшба, секретарь Совет безопасности Рауль Лолуа, вице-спикер Парламента Фазлибей Авидзба, представители научной и творческой интеллигенции, общественности.

Поэт Анатолий Лагулаа ушел из жизни 15 февраля. Ему было 64 года.

