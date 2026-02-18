 

В 2025 ГОДУ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 636 ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Среда, 18 февраля 2026
В 2025 ГОДУ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 636 ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Сухум. 18 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Заседание коллегии Генпрокуратуры, посвященное итогам работы органов прокуратуры за 2025 год прошло в Сухуме. На нем присутствовали президент Бадра Гунба, вице-спикер Парламента Фазлибей Авидзба, секретарь Совета безопасности Рауль Лолуа.

Основной доклад представил генеральный прокурор Адгур Агрба. Он отметил, что в прошлом году было зарегистрировано 636 преступлений, что на 50 преступлений больше, чем в 2024 году.

«Значительное увеличение преступлений наблюдалось в Сухуме. В столице произошло 175 преступлений, что на 19 больше, чем в 2024 году», – сказал Агрба.

Также зафиксирован рост числа преступлений в Гудаутском районе – 96 преступлений (86 – в 2024 г.), по линии Линейного управления внутренних дел на транспорте – 45 преступлений (28 – в 2024 г.).

Снижение показателей преступности зафиксировано в Гагрском районе – 145 (137 – в 2024 г.) и Сухумском районе – 24 (27 – в 2024 г.).

213 из 636 преступлений относятся к категории тяжких и особо тяжких (205 – в 2024 г.). Раскрываемость тяжких преступлений составила 83,1%.

В минувшем году зарегистрировано 10 убийств и покушений на убийство. Все преступления раскрыты.

В 2025 г. зафиксировано 104 факта незаконного оборота огнестрельного оружия (63 – в 2024 г.), Раскрыто 101 преступление.

Также за отчетный период зарегистрировано 92 случая краж (раскрыто 64), 19 разбоев и грабежей.

Основную долю правонарушений по-прежнему составляют незаконный оборот наркотиков и оружия и кражи имущества.

Остается сложной ситуация в сфере незаконного оборота и немедицинского потребления наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ, отметил генпрокурор Адгур Агрба.

В 2025 г. было зарегистрировано 175 преступлений данной категории (183 – в 2024 г.).

Органами внутренних дел преимущественно выявляются факты хранения веществ без цели сбыта. Отмечается снижение числа случаев культивирования наркосодержащих растений – 15 фактов против 19 в 2024 году).

На долю преступлений, связанных со сбытом наркотиков, пришлось 9,7% от общего числа преступлений (возбуждено 17 уголовных дел).

«Несмотря на изъятие крупных партий у распространителей, использование ими современных информационно-телекоммуникационных сетей серьезно осложняет установление организаторов и их привлечение к ответственности», – отметил Агрба.

В 2025 году произошло 152 ДТП, в результате которых погибло 50 человек. По 80 ДТП возбуждены уголовные дела.

В 2024 году было совершенно 161 ДТП, в результате которых погибло 48 человек.

«Ситуация на дорогах страны остается крайне сложной», – сказал Адгур Агрба.

Основными причинами ДТП являются управление транспортом в нетрезвом состоянии, превышение скорости, грубые нарушения правил обгона и маневрирования.

Об этом сообщает Апсныпресс.

