В 2025 ГОДУ ВЫЯВЛЕНО 186 НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА АБХАЗИИ

Сухум. 18 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. «В целях устранения выявленных нарушений внесено 81 представление. По результатам рассмотрения представлений к дисциплинарной ответственности привлечено восемь человек, принесено 20 протестов, к административной ответственности привлечено 44 человека, предостережено о недопустимости нарушения законодательства четыре человека», – сообщил генпрокурор Адгур Агрба, представляя отчет о работе органов прокуратуры за 2025 год на заседании коллегии Генпрокуратуры.

Для принятия процессуального решения Управление общего надзора направило в Следственное управление Генпрокуратуры один материал проверки. По результатам проверок бюджету и организациям возмещено более 85 млн рублей.

За отчетный период органами Прокуратуры проведено 51 плановое мероприятие, по результатам которых внесено 30 представлений, которые рассмотрены и удовлетворены.

Возбуждено 23 дела об административных правонарушениях.

Управление общего надзора Генпрокуратуры, районные прокуратуры и прокуратура Сухума осуществляли внеплановые проверки по поступавшей информации из контролирующих органов о нарушениях законодательства должностными и иными лицами.

Большая часть сведений о нарушениях норм законодательства РА в органы прокуратуры поступала из Контрольной палаты, а также подразделений МВД (о м самовольном строительстве) и МЧС (по фактам нарушения требований пожарной безопасности)

По результатам внеплановых проверок министерствам и ведомствам внесено семь представлений об устранении выявленных проверок нарушения законодательства.

К дисциплинарной ответственности привлечено восемь человек, объявлено одно предостережение должностному лицу о недопустимости нарушения административного законодательства.

В 2025 году в органы прокуратуры поступило 139 обращений и заявлений, из которых удовлетворено 51.

Об этом сообщает Апсныпресс.