В СУХУМЕ ПРОСТИЛИСЬ С АНАТОЛИЕМ ЛАГУЛАА
Сухум. 18 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба принял участие в церемонии прощания с абхазским поэтом, лауреатом Государственной премии им. Д. И. Гулиа и Государственной премии им. Т. Ш. Аджба, заслуженным деятелем культуры Абхазии, главным редактором журнала «Алашара» Анатолием Лагулаа.
В траурном мероприятии приняли участие члены Правительства, депутаты Парламента, ученые, деятели культуры и представители общественности.
Глава государства выразил искренние соболезнования семье и близким Анатолия Лагулаа.
Президент отметил значительный вклад Анатолия Янковича в развитие национальной культуры и сохранение духовного наследия народа, подчеркнув, что его уход является невосполнимой утратой для всей страны.
