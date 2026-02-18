В СУХУМЕ ПРОСТИЛИСЬ С АНАТОЛИЕМ ЛАГУЛАА

Сухум. 18 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба принял участие в церемонии прощания с абхазским поэтом, лауреатом Государственной премии им. Д. И. Гулиа и Государственной премии им. Т. Ш. Аджба, заслуженным деятелем культуры Абхазии, главным редактором журнала «Алашара» Анатолием Лагулаа.