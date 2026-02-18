ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ПАЛОМНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сухум. 18 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. В Министерстве туризма Республики Абхазия состоялось подписание соглашения по вопросам организации и развития паломнической деятельности, в том числе по развитию туристских маршрутов паломнических поездок в Республике Абхазия.

В церемонии подписания приняли участие министр туризма Астамур Логуа, председатель Церковного совета Абхазской православной церкви иерей Виссариона Аплиаа и председатель международного благотворительного фонда «Православная гуманитарная миссия» Павел Карпухин.

Реализация положений соглашения направлена на развитие туристских маршрутов паломнических поездок, организацию и проведение мероприятий, призванных популяризировать Республику Абхазия как центр религиозного туризма.

Как отметил Астамур Логуа: «Сегодня большинство туристов воспринимают нашу страну как центр курортного туризма с неповторимыми климатическими условиями. Вместе с тем, на территории Республики находятся уникальные исторические памятники, представляющие бесценное наследие христианского мира. Развитие паломнических маршрутов даст возможность Христианам всего мира открыть для себя нашу страну, а также может способствовать привлечению туристов на круглогодичной основе».

Павел Карпухин, в свою очередь напомнил, что 28 января 2026 года в рамках Международных Рождественских образовательных чтений в Москве на III Форуме паломнических служб России была возможность рассказать об уникальных памятниках христианской культуры в Республике Абхазия.

«Православная гуманитарная миссия» будет прилагать усилия для сохранения и популяризации христианского наследия Республики Абхазия», – подчеркнул Карпухин.

Иерей Виссариона Аплиаа считает, что самое главное – безопасность всех паломников, приезжающих в Республику Абхазию.

«Подписанное нами Соглашение будет работать во благо и сумеет обеспечить необходимую безопасность для всех паломников», – отметил он.