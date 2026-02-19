«АМЦАХАРА»: ПОПЫТКИ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ОППОЗИЦИИ В КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ, ПРОДИКТОВАНЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПОЛИТИЧЕСКИМИ АМБИЦИЯМИ И СОБСТВЕННОЙ ВЫГОДОЙ
Сухум. 19 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Политическая партия «Амцахара» прокомментировала прошедшую накануне встречу оппозиционных партий и организаций.
«Действия оппозиционных сил, их заявления и требования, прозвучавшие на собрании 18 февраля 2026 года, которые строятся на обвинениях властей в неэффективности работы, нарушении закона и пренебрежении национальными интересами, расцениваем как попытку искусственного нагнетания напряженности в обществе, дестабилизацию общественно-политической ситуации в стране, дискредитацию власти и руководителей ключевых ведомств.
Их попытки вмешательства в кадровые вопросы продиктованы не столько заботой о государственных интересах, а исключительно политическими амбициями и собственной выгодой. Такие методы ведут к расколу общества и препятствуют нормальному развитию страны. Любые кадровые изменения должны происходить в рамках закона, а не под давлением собраний.
Обвинения оппозиции в адрес президента и его команды считаем необоснованными и бесперспективными, власти Абхазии действуют исключительно в интересах страны и ее граждан и прилагают максимум усилий для развития страны.
Призываем оппозиционные силы к соблюдению законности, отказу от языка ультиматумов, предлагаем воздержаться от действий, ведущих к обострению ситуации», – говорится в комментарий партии «Амцахара».
