ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ К 66-РАУНДУ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДИСКУССИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ В ЗАКАВКАЗЬЕ

Новости Четверг, 19 февраля 2026 16:33
Сухум. 19 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. В Министерстве иностранных дел Республики Абхазия прошли подготовительные консультации к 66-ому раунду Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. С абхазской стороны в консультациях приняли участие сотрудники МИД Абхазии Лаша Авидзба, Артур Гагулия, Сария Джопуа, Леван Гадлия.

От сопредседателей присутствовали советник ЕС по Южному Кавказу Том Триер, советник по политическим вопросам Специального Представителя ЕС Эммануэль Анкетиль, сотрудник Центра по предотвращению конфликтов ОБСЕ Тюдор Кампеан, советник по политическим вопросам ООН Ирина Егорова, старший сотрудник Департамента по политическим вопросам ООН Акылбай Елеусизов.

Ключевыми темами для обсуждения стали пункты повестки предстоящего раунда дискуссий и актуальные вопросы региональной безопасности.

Открывая встречу, Лаша Авидзба отметил, что абхазская сторона открыта для предметного обсуждения по всем вопросам и выражает надежду на конструктивный диалог.

«В свою очередь, мы подтверждаем необходимость проведения очередного раунда Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Это важная платформа для Республики Абхазия и, к сожалению, пока единственная, где мы можем говорить, защищать интересы нашей страны и заниматься работой над договором о неприменении силы», – отметил Авидзба.

Стороны подтвердили желание и намерение работать над документом о неприменении силы как основной цели дискуссий.

Вопрос о возобновлении функционирования Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в г. Гал был вновь инициирован участниками встречи. В рамках дискуссии обе стороны подчеркнули необходимость формирования условий, способствующих его реанимированию.

В ходе консультаций было заявлено, что обстановка в приграничной зоне не вызывает беспокойства и остается стабильной.

«Мы в свою очередь в одностороннем порядке будем укреплять всю линию государственной границы, что должно привести к нулевым нарушениям режима пересечения в неустановленных местах», – отметил начальник Консульского Департамента МИД Абхазии Лаша Авидзба.

Стороны также обсудили повестку второй рабочей группы, в частности, вопросы гуманитарного характера.

66-й раунд Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье (МДЗ) запланирован на 18-19 марта 2026 года.

