ТАЙНИК С СИГАРЕТАМИ ОБНАРУЖИЛИ СОЧИНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ В КРЫШЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОБУСА

Сухум. 19 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Крупную партию контрабандных сигарет обнаружили сочинские таможенники в крыше пассажирского автобуса, прибывшего в пункт пропуска Адлер из Абхазии. Инспекторы задержали транспортное средство для проверки поступившего сообщения о возможном факте незаконного перемещения товаров и просканировали его с помощью мобильного инспекционно-досмотрового комплекса.

В результате в верхней части крыши автобуса была выявлена темная зона – тайник, в котором перемещались 64 тыс. пачек сигарет абхазского производства без акцизных марок. Партия товара оценивается в 8,7 млн руб.

«Возбуждено уголовное дело по пункту «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда табачной продукции в крупном размере, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере одного миллиона рублей», – пояснил начальник таможенного поста МАПП Адлер Антон Александров.

Задержанный товар и транспортное средство изъяты.

Мероприятия проводились совместно с УФСБ России по Краснодарскому краю.