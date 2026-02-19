 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Февраль 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ТАЙНИК С СИГАРЕТАМИ ОБНАРУЖИЛИ СОЧИНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ В КРЫШЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОБУСА

Новости Четверг, 19 февраля 2026 16:39
Оцените материал
(0 голосов)
ТАЙНИК С СИГАРЕТАМИ ОБНАРУЖИЛИ СОЧИНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ В КРЫШЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОБУСА

Сухум. 19 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Крупную партию контрабандных сигарет обнаружили сочинские таможенники в крыше пассажирского автобуса, прибывшего в пункт пропуска Адлер из Абхазии. Инспекторы задержали транспортное средство для проверки поступившего сообщения о возможном факте незаконного перемещения товаров и просканировали его с помощью мобильного инспекционно-досмотрового комплекса.

В результате в верхней части крыши автобуса была выявлена темная зона – тайник, в котором перемещались 64 тыс. пачек сигарет абхазского производства без акцизных марок. Партия товара оценивается в 8,7 млн руб.

«Возбуждено уголовное дело по пункту «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда табачной продукции в крупном размере, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере одного миллиона рублей», – пояснил начальник таможенного поста МАПП Адлер Антон Александров.

Задержанный товар и транспортное средство изъяты.

Мероприятия проводились совместно с УФСБ России по Краснодарскому краю.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 19 февраля 2026 16:40

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ К 66-РАУНДУ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДИСКУССИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ В ЗАКАВКАЗЬЕ ЗАСЕДАНИЕ ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ ПАРЛАМЕНТА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.