Сухум. 19 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Состоялось заседание весенней сессии Парламента Абхазии под председательством заместителя спикера Фазлибея Авидзба.

Рассмотрен и принят в окончательном чтении Закон Республики Абхазия «О ратификации Протокола между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о внесении изменений в Соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией об объединённой российской военной базе на территории Республики Абхазия от 17 февраля 2010 года».