ЗАСЕДАНИЕ ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ ПАРЛАМЕНТА
Сухум. 19 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Состоялось заседание весенней сессии Парламента Абхазии под председательством заместителя спикера Фазлибея Авидзба.
Рассмотрен и принят в окончательном чтении Закон Республики Абхазия «О ратификации Протокола между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о внесении изменений в Соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией об объединённой российской военной базе на территории Республики Абхазия от 17 февраля 2010 года».
Рассмотрены и приняты постановления Народного Собрания:
«О досрочном прекращении полномочий депутата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Качарава Г. В.»;
«О досрочном прекращении полномочий депутата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Голандзия В. В.».
