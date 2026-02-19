 

ЗАСЕДАНИЕ ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ ПАРЛАМЕНТА

Новости Четверг, 19 февраля 2026 16:41
ЗАСЕДАНИЕ ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ ПАРЛАМЕНТА

Сухум. 19 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Состоялось заседание весенней сессии Парламента Абхазии под председательством заместителя спикера Фазлибея Авидзба.

Рассмотрен и принят в окончательном чтении Закон Республики Абхазия «О ратификации Протокола между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о внесении изменений в Соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией об объединённой российской военной базе на территории Республики Абхазия от 17 февраля 2010 года».

Рассмотрены и приняты постановления Народного Собрания:

«О досрочном прекращении полномочий депутата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Качарава Г. В.»;

«О досрочном прекращении полномочий депутата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Голандзия В. В.».

