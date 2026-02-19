 

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СУДА ОТКЛОНИЛ ЖАЛОБУ АДВОКАТА ДАВИДА АХИБА, ПРИЗНАННОГО ВИНОВНЫМ В УБИЙСТВЕ

Четверг, 19 февраля 2026 16:54
ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СУДА ОТКЛОНИЛ ЖАЛОБУ АДВОКАТА ДАВИДА АХИБА, ПРИЗНАННОГО ВИНОВНЫМ В УБИЙСТВЕ

Сухум. 19 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Президиумом Верховного суда Абхазии рассмотрена надзорная жалоба адвоката Чкадуа А.И. на кассационное определение по уголовным делам Верховного суда РА от 2 октября 2025 года и приговор Военного суда РА от 15 июля 2025 года в отношении Ахиба Давида Астамуровича, признанного виновным и осужденного по п. «з» ч. 2 ст. 99 (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений) и ч. 1 ст. 217 (незаконное хранение, ношение, перевозка огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Республики Абхазия к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, без штрафа. Об этом сообщает Генпрокуратура.

По результатам рассмотрения надзорной жалобы, при участии заместителя Генерального прокурора РА – Военного прокурора РА Тарба Р.Б. Президиум РА суд не усмотрел в кассационном определении и приговоре Военного суда РА нарушений, влекущих их отмену или изменение и вынес постановление об оставлении приговора Военного суда РА в силе, отклонив жалобу адвоката просившего оправдать Ахиба Д.А.

Ахиба Д.А. признан виновным и осужден за то, что являясь военнослужащим контрактной службы ПогЗ «Цандрипш» ПогО СГБ РА в звании – прапорщика, 28 апреля 2023 года, в период времени с 17:30 по 18:30 ч., имея корыстный умысел на убийство гражданина Худойбердиева А.Б. назначил последнему встречу в безлюдном месте - на территории нефункционирующей «Птицефабрики» в селе Алахадзы Гагрского района с целью якобы возврата денежных средств в размере 200 000 рублей за ранее купленную им у последнего автомашину марки «BMW Е60». Однако, в назначенное время и к указанному месту по просьбе последнего прибыл его друг – Маргания Джеро Омарович, с целью помочь зарядить аккумулятор автомашины Ахиба Д.А. и забрать указанную выше сумму денег для последующей передачи Худойбердиеву А.Б.

После того, как Маргания Д.О. зарядил аккумулятор автомашины Ахиба Д.А., последний, из корыстных побуждений, направленных на избавление от материальных затрат – возврата долга в размере 200 000 рублей, используя в качестве орудия преступления – автомат системы «Калашникова» калибра 7,62 мм., произвел десять сквозных огнестрельных выстрелов в область туловища и конечностей гражданина Маргания Д.О., от которых последний скончался на месте.

После совершения убийства Ахиба Д.А., с целью сокрытия следов преступления отогнал автомашину марки «Тойота Марк-Х» принадлежащей Маргания Д.О. к заброшенному зданию на расстоянии примерно 500 метров от места убийства, а также оттащив, спрятал труп последнего в груде строительного мусора, скрылся с места совершенного преступления.

