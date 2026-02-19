КАССАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ОСТАВИЛА БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА ПО ИСКОВОМУ ЗАЯВЛЕНИЮ ООО «ЭВКАЛИПТ»
Сухум. 19 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Кассационная коллегия по административным делам и делам об административных правонарушениях Верховного суда Республики Абхазия в составе председательствующего судьи Екатерины Онищенко, судей Екатерины Адлейба и Олеси Тарба рассмотрела административное дело по иску ООО «Эвкалипт».
Кассационным определением оставлено без изменения решение Верховного суда Республики Абхазия, в соответствии с которым Указ исполняющего обязанности президента Республики Абхазия Гунба Б.З. № 396 от 26 декабря 2024 года «Об отмене Распоряжения главы Администрации города Сухум» оставлен в силе.
