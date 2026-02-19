 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Февраль 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

КАССАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ОСТАВИЛА БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА ПО ИСКОВОМУ ЗАЯВЛЕНИЮ ООО «ЭВКАЛИПТ»

Новости Четверг, 19 февраля 2026 16:57
Оцените материал
(0 голосов)
КАССАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ОСТАВИЛА БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА ПО ИСКОВОМУ ЗАЯВЛЕНИЮ ООО «ЭВКАЛИПТ»

Сухум. 19 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Кассационная коллегия по административным делам и делам об административных правонарушениях Верховного суда Республики Абхазия в составе председательствующего судьи Екатерины Онищенко, судей Екатерины Адлейба и Олеси Тарба рассмотрела административное дело по иску ООО «Эвкалипт».

Кассационным определением оставлено без изменения решение Верховного суда Республики Абхазия, в соответствии с которым Указ исполняющего обязанности президента Республики Абхазия Гунба Б.З. № 396 от 26 декабря 2024 года «Об отмене Распоряжения главы Администрации города Сухум» оставлен в силе.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 19 февраля 2026 16:58

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СУДА ОТКЛОНИЛ ЖАЛОБУ АДВОКАТА ДАВИДА АХИБА, ПРИЗНАННОГО ВИНОВНЫМ В УБИЙСТВЕ ДЕЛО ОБ УБИЙСТВЕ АШОТА ХАЧИКЯН НАПРАВЛЕНО В СУХУМСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.