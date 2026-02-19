ДЕЛО ОБ УБИЙСТВЕ АШОТА ХАЧИКЯН НАПРАВЛЕНО В СУХУМСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД

Сухум. 19 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Прокуратурой Сухумского района в Сухумский районный суд направлено уголовное дело по обвинению Авидзба А.А. по ч. 1 ст. 99 Уголовного кодекса РА.

Органом предварительного расследования установлено, что 08 сентября примерно в 01:20 часов Авидзба Айнар Анзорович, пребывая в состоянии алкогольного опьянения находясь на стационарном посту ГАИ, расположенном в селе Гумиста Сухумского района, вступил в словесный конфликт с Хачикян Ашотом Артуровичем, переросший в драку, в ходе которого из принадлежащей ему автомашины марки «Мерседес-Бенц» за регистрационным номером «X 777 ТХ» серии АВН достал зарегистрированное в установленном порядке огнестрельное оружие - пистолет системы Макарова 6769, калибра 9х18 мм, и с целью умышленного убийства произвел не менее четырех прицельных выстрелов в последнего, чем причинил пулевое сквозное огнестрельное ранение в области правой голени и пулевое сквозное огнестрельное ранение грудной клетки, от которых Хачикян А.А. в тот же день скончался в ГУ МЗ РА «Республиканская больница».