ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АБХАЗИИ УТВЕРДИЛО ГАСТРОЛЬНЫЙ ПЛАН НА 2026 ГОД

Новости Четверг, 19 февраля 2026 17:19
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АБХАЗИИ УТВЕРДИЛО ГАСТРОЛЬНЫЙ ПЛАН НА 2026 ГОД

Сухум. 19 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Министерство культуры Абхазии утвердило гастрольный план на 2026 год. Об этом сообщил главный специалист отдела культуры и искусства Минкульта Адамыр Гунба.

С февраля по октябрь по всей республике состоятся 18 культурных мероприятий. В гастрольную программу включены ведущие творческие коллективы страны:

– Государственная хоровая капелла;

– Государственный камерный оркестр Абхазии;

– Государственный оркестр народных инструментов имени Отара Хунцария;

– Вокально-инструментальный ансамбль «Гунда»

Гастрольный сезон откроется выступлением Государственного ансамбля народной песни и танца имени Василия Царгуш в Доме культуры города Очамчыра.

Каждый коллектив проведёт по два концерта. Все организационные расходы берёт на себя Министерство культуры Республики Абхазия.

