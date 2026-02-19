МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АБХАЗИИ УТВЕРДИЛО ГАСТРОЛЬНЫЙ ПЛАН НА 2026 ГОД
Сухум. 19 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Министерство культуры Абхазии утвердило гастрольный план на 2026 год. Об этом сообщил главный специалист отдела культуры и искусства Минкульта Адамыр Гунба.
С февраля по октябрь по всей республике состоятся 18 культурных мероприятий. В гастрольную программу включены ведущие творческие коллективы страны:
– Государственная хоровая капелла;
– Государственный камерный оркестр Абхазии;
– Государственный оркестр народных инструментов имени Отара Хунцария;
– Вокально-инструментальный ансамбль «Гунда»
Гастрольный сезон откроется выступлением Государственного ансамбля народной песни и танца имени Василия Царгуш в Доме культуры города Очамчыра.
Каждый коллектив проведёт по два концерта. Все организационные расходы берёт на себя Министерство культуры Республики Абхазия.
