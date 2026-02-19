Сухум. 19 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Министерство культуры Абхазии утвердило гастрольный план на 2026 год. Об этом сообщил главный специалист отдела культуры и искусства Минкульта Адамыр Гунба.

С февраля по октябрь по всей республике состоятся 18 культурных мероприятий. В гастрольную программу включены ведущие творческие коллективы страны: