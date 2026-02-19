 

ВСТРЕЧА АБХАЗСКИХ РЕМЕСЛЕННИКОВ С МИНИСТРОМ КУЛЬТУРЫ ДАУРОМ КОВЕ

Новости Четверг, 19 февраля 2026 17:21
ВСТРЕЧА АБХАЗСКИХ РЕМЕСЛЕННИКОВ С МИНИСТРОМ КУЛЬТУРЫ ДАУРОМ КОВЕ

Сухум. 19 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. В Сухуме прошла встреча абхазских ремесленников с министром культуры Дауром Кове. Около 100 мастеров обсудили перспективы развития отрасли и ключевые проблемы.

Главная инициатива – создание постоянной площадки для продажи изделий вне фестивалей, а также расширение сбыта на внутреннем рынке и в России. Все предложения направят руководству республики для дальнейшей поддержки.

По итогам встречи сформирован актив, который совместно с Минкультом проанализирует состояние отрасли. Ремесленники также планируют создать профессиональное сообщество.

Следующая встреча состоится в мае.

Прочитано 4 раз

