ВСТРЕЧА АБХАЗСКИХ РЕМЕСЛЕННИКОВ С МИНИСТРОМ КУЛЬТУРЫ ДАУРОМ КОВЕ
Сухум. 19 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. В Сухуме прошла встреча абхазских ремесленников с министром культуры Дауром Кове. Около 100 мастеров обсудили перспективы развития отрасли и ключевые проблемы.
Главная инициатива – создание постоянной площадки для продажи изделий вне фестивалей, а также расширение сбыта на внутреннем рынке и в России. Все предложения направят руководству республики для дальнейшей поддержки.
По итогам встречи сформирован актив, который совместно с Минкультом проанализирует состояние отрасли. Ремесленники также планируют создать профессиональное сообщество.
Следующая встреча состоится в мае.
Последнее от Super User
- РАСШИРЕННАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2025 ГОД
- НА УЧАСТКЕ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ СУХУМ – ОЧАМЧЫРА ПРОДОЛЖАЮТСЯ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
- МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АБХАЗИИ УТВЕРДИЛО ГАСТРОЛЬНЫЙ ПЛАН НА 2026 ГОД
- ДЕЛО ОБ УБИЙСТВЕ АШОТА ХАЧИКЯН НАПРАВЛЕНО В СУХУМСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД
- КАССАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ОСТАВИЛА БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА ПО ИСКОВОМУ ЗАЯВЛЕНИЮ ООО «ЭВКАЛИПТ»