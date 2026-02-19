НА УЧАСТКЕ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ СУХУМ – ОЧАМЧЫРА ПРОДОЛЖАЮТСЯ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Сухум. 19 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Последние пять лет РУП «АЖД» активно занималась капитальным ремонтом и увеличением пропускной способности участка Сухум – Псоу, что позволило запустить новые современные поезда в Абхазию.

В этом году по поручению президента Абхазии Бадры Гунба особое внимание уделят участку Сухум – Очамчыра. После прохождения путеизмерителя на этом участке выявили проблемы, которые нужно устранить. В помощь путейцам абхазской железной дороги РУП «АЖД» привлекло к работам четыре бригады железнодорожников из Российской Федерации. Перед приездом бригад РУП «АЖД» закупило все необходимые материалы для работы и обеспечило необходимым специализированным транспортом.

Уже завершен капитальный ремонт станционного пути № 5 на железнодорожной станции Очамчыра. Произведены работы по замене рельсов, укладке железобетонных шпал, установке стрелочных переводов, выправке пути и засыпке щебнем. Протяженность пути составила 950 метров. Новый путь увеличивает возможность станции Очамчыра по приему и отправлению железнодорожных составов. Сейчас работы ведутся на участках Сухум – Кяласур и Кяласур – Дранда. Специалисты меняют дефектные элементы верхнего строения пути, выправляют рельсы и выполняют другие работы для безопасного и бесперебойного движения поездов.

Особое внимание уделят замене изношенных рельсов, шпал и скреплений, а также поддержанию геометрических параметров пути. Это включает рихтовку, выправку по уровню и другие работы для соблюдения проектных характеристик. Кроме того, проверят состояние земляного полотна, насыпей, выемок и водоотводных сооружений, что поможет своевременно выявить и устранить дефекты. Также запланируют и уплотнят балласт для стабильного положения рельса-шпальной решётки. Внимание также будет уделено железнодорожным мостам, тоннелям, санкционированным железнодорожным переездам, а также железнодорожным станциям.

Об этом сообщает пресс-служба АЖД.