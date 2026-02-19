РАСШИРЕННАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2025 ГОД

Сухум. 19 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Под председательством генерального прокурора Республики Абхазия Адгура Агрба состоялось заседание коллегии Генпрокуратуры, на котором рассмотрены итоги работы ведомства за предыдущий 2025 год и определены задачи по укреплению законности и правопорядка на 2026 год.

В мероприятии приняли участие президент Бадра Гунба, секретарь Совета безопасности Рауль Лолуа, вице-спикер Парламента Фазлибей Авидзба, депутат Парламента Темур Шергелия, первый заместитель и заместители генпрокурора, начальники Управлений Генпрокуратуры, старшие помощники и помощники генпрокурора, прокуроры Управлений Генеральной прокуратуры, прокуроры районов, города Сухум и приравненные к ним прокуроры специализированных прокуратур.

С основным докладом о результатах деятельности органов прокуратуры выступил генпрокурор, государственный советник юстиции 2 класса А.Н. Агрба Открывая заседание коллегии, он отметил, что прокуратурой совместно с правоохранительными органами обеспечены законность и правопорядок, достигнуты определенные положительные результаты по отдельным направлениям деятельности.

Далее слово было предоставлено прокурорам районов, города Сухум, военному, природоохранному и транспортному прокурорам Республики Абхазия.

Генеральный прокурор ориентировал выступающих освещать исключительно проблемные вопросы, пояснять причины их возникновения и вносить предложения по их разрешению.

Президенту Бадра Гунба отметил, что одна из основных задач прокуратуры сделать так, чтобы принцип равенства перед законом действовал не только на бумаге, но и в реальной жизни, не зависимо от должности, статуса или политических взглядов.

В завершение глава надзорного ведомства поблагодарил коллег за профессиональное выполнение служебных обязанностей, отметил положительные результаты деятельности прокуратуры за 2025год.