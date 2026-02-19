 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Февраль 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

РАСШИРЕННАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2025 ГОД

Новости Четверг, 19 февраля 2026 17:26
Оцените материал
(0 голосов)
РАСШИРЕННАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2025 ГОД

Сухум. 19 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Под председательством генерального прокурора Республики Абхазия Адгура Агрба состоялось заседание коллегии Генпрокуратуры, на котором рассмотрены итоги работы ведомства за предыдущий 2025 год и определены задачи по укреплению законности и правопорядка на 2026 год.

В мероприятии приняли участие президент Бадра Гунба, секретарь Совета безопасности Рауль Лолуа, вице-спикер Парламента Фазлибей Авидзба, депутат Парламента Темур Шергелия, первый заместитель и заместители генпрокурора, начальники Управлений Генпрокуратуры, старшие помощники и помощники генпрокурора, прокуроры Управлений Генеральной прокуратуры, прокуроры районов, города Сухум и приравненные к ним прокуроры специализированных прокуратур.

С основным докладом о результатах деятельности органов прокуратуры выступил генпрокурор, государственный советник юстиции 2 класса А.Н. Агрба Открывая заседание коллегии, он отметил, что прокуратурой совместно с правоохранительными органами обеспечены законность и правопорядок, достигнуты определенные положительные результаты по отдельным направлениям деятельности.

Далее слово было предоставлено прокурорам районов, города Сухум, военному, природоохранному и транспортному прокурорам Республики Абхазия.

Генеральный прокурор ориентировал выступающих освещать исключительно проблемные вопросы, пояснять причины их возникновения и вносить предложения по их разрешению.

Президенту Бадра Гунба отметил, что одна из основных задач прокуратуры сделать так, чтобы принцип равенства перед законом действовал не только на бумаге, но и в реальной жизни, не зависимо от должности, статуса или политических взглядов.

В завершение глава надзорного ведомства поблагодарил коллег за профессиональное выполнение служебных обязанностей, отметил положительные результаты деятельности прокуратуры за 2025год.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 19 февраля 2026 17:31

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « НА УЧАСТКЕ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ СУХУМ – ОЧАМЧЫРА ПРОДОЛЖАЮТСЯ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПЛАНА РАБОТЫ ГМС ЗА 2025 г. ВЫПОЛНЕНИ НА 130% »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.