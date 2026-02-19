ПЛАНА РАБОТЫ ГМС ЗА 2025 г. ВЫПОЛНЕНИ НА 130%
Новости Четверг, 19 февраля 2026 17:32
Сухум. 19 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Государственная миграционная служба опубликовала плановые показатели за 2025 год, согласно которым, выполнение плана составило 130,30%.
«При годовом плане 195млн.руб. в республиканский бюджет поступило более 254 млн руб.», – сообщает ведомство.
Последнее от Super User
- ИЗ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ ВОЕННОЙ БАЗЫ РФ В АБХАЗИИ ИСКЛЮЧИЛИ ДВА САНАТОРИЯ В СУХУМЕ
- РАСШИРЕННАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2025 ГОД
- НА УЧАСТКЕ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ СУХУМ – ОЧАМЧЫРА ПРОДОЛЖАЮТСЯ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
- ВСТРЕЧА АБХАЗСКИХ РЕМЕСЛЕННИКОВ С МИНИСТРОМ КУЛЬТУРЫ ДАУРОМ КОВЕ
- МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АБХАЗИИ УТВЕРДИЛО ГАСТРОЛЬНЫЙ ПЛАН НА 2026 ГОД