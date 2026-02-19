 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЛАНА РАБОТЫ ГМС ЗА 2025 г. ВЫПОЛНЕНИ НА 130%

Новости Четверг, 19 февраля 2026 17:32
Оцените материал
(0 голосов)

Сухум. 19 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Государственная миграционная служба опубликовала плановые показатели за 2025 год, согласно которым, выполнение плана составило 130,30%.

«При годовом плане 195млн.руб. в республиканский бюджет поступило более 254 млн руб.», – сообщает ведомство.

Прочитано 1 раз

