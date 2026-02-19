ИЗ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ ВОЕННОЙ БАЗЫ РФ В АБХАЗИИ ИСКЛЮЧИЛИ ДВА САНАТОРИЯ В СУХУМЕ

Сухум. 19 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Депутаты парламента ратифицировали протокол между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о внесении изменений в соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией об объединенной российской военной базе на территории Республики Абхазия от 17 февраля 2010 года, передает корреспондент ТАСС.

Речь идет об исключении из объектов размещения воинских формирований военных санаториев «Сухум» и «Сухумский» и включении узла связи.

«Принять проект закона Республики Абхазия «О ратификации протокола между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о внесении изменений в соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией об объединенной российской военной базе на территории Республики Абхазия от 17 февраля 2010 года», – говорится в постановлении парламента.

Как отметил представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба, протокол между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о внесении изменений в Соглашение об объединенной российской военной базе на территории Абхазии от 17 февраля 2010 предусматривает внесение изменений в перечень мест дислокации объединенной российской военной базы на территории Республики Абхазия, исключив из объектов (мест) размещения воинских формирований военных санаториев «Сухумский» и «Сухум» в Сухуме, и включив узел связи, дислоцированный в Сухуме.

Ратифицированный парламентом протокол подписан в Москве 8 августа 2025 года. В мае 2024 года президент России Владимир Путин одобрил предложение правительства о подписании протокола о внесении изменений в соглашение с Абхазией по российской объединенной военной базе.