В «ГРУЗИНСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ» НЕ ОБСУЖДАЮТ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ СООБЩЕНИЯ С РФ
Сухум. 19 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Компания «Грузинская железная дорога» не ведет никаких переговоров о возобновлении сообщения с Россией через территорию Абхазии. Об этом компания заявила телеканалу «Имеди».
«В «Грузинской железной дороге» нет разговоров об обсуждении возобновления железнодорожного сообщения между Россией и Грузией, соответственно, нам совершенно непонятно, почему этот вопрос встал в повестку дня», – говорится в заявлении компании.
Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия рассматривает возможность восстановления железнодорожного сообщения с Грузией через территорию Абхазии. Вице-премьер пояснил, что восстановление этого маршрута важно для решения «большой задачи» по «укреплению транспортно-логистической связанности на Кавказе», что «критически важно для мира, стабильности и экономического процветания народов Азербайджана, Армении, Грузии, Ирана, Турции и России».
В пятницу спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что у республики нет никакой коммуникации с Россией по вопросу возобновления железнодорожного сообщения.
Последнее от Super User
- ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДОВ ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВЛЕНО ИЗ-ЗА НЕПОГОДЫ
- ВОЗГОРАНИЕ НА НЕФТЕБАЗЕ В СЕЛЕ НИЖНЯЯ ЭШЕРА
- ВЛАДИМИР ДЕЛБА: ВАЖНЕЙШЕЙ ЗАДАЧЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ УКРЕПЛЕНИЕ ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ
- В АБХАЗИИ ЗАВЕРШИЛСЯ ДВУХДНЕВНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ МЕДИАШКОЛЫ RT
- ИЗ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ ВОЕННОЙ БАЗЫ РФ В АБХАЗИИ ИСКЛЮЧИЛИ ДВА САНАТОРИЯ В СУХУМЕ