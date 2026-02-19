 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В «ГРУЗИНСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ» НЕ ОБСУЖДАЮТ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ СООБЩЕНИЯ С РФ

Четверг, 19 февраля 2026 17:37
В «ГРУЗИНСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ» НЕ ОБСУЖДАЮТ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ СООБЩЕНИЯ С РФ

Сухум. 19 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Компания «Грузинская железная дорога» не ведет никаких переговоров о возобновлении сообщения с Россией через территорию Абхазии. Об этом компания заявила телеканалу «Имеди».

«В «Грузинской железной дороге» нет разговоров об обсуждении возобновления железнодорожного сообщения между Россией и Грузией, соответственно, нам совершенно непонятно, почему этот вопрос встал в повестку дня», – говорится в заявлении компании.

Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия рассматривает возможность восстановления железнодорожного сообщения с Грузией через территорию Абхазии. Вице-премьер пояснил, что восстановление этого маршрута важно для решения «большой задачи» по «укреплению транспортно-логистической связанности на Кавказе», что «критически важно для мира, стабильности и экономического процветания народов Азербайджана, Армении, Грузии, Ирана, Турции и России».

В пятницу спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что у республики нет никакой коммуникации с Россией по вопросу возобновления железнодорожного сообщения.

