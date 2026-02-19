В «ГРУЗИНСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ» НЕ ОБСУЖДАЮТ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ СООБЩЕНИЯ С РФ

Сухум. 19 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Компания «Грузинская железная дорога» не ведет никаких переговоров о возобновлении сообщения с Россией через территорию Абхазии. Об этом компания заявила телеканалу «Имеди».

«В «Грузинской железной дороге» нет разговоров об обсуждении возобновления железнодорожного сообщения между Россией и Грузией, соответственно, нам совершенно непонятно, почему этот вопрос встал в повестку дня», – говорится в заявлении компании.

Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия рассматривает возможность восстановления железнодорожного сообщения с Грузией через территорию Абхазии. Вице-премьер пояснил, что восстановление этого маршрута важно для решения «большой задачи» по «укреплению транспортно-логистической связанности на Кавказе», что «критически важно для мира, стабильности и экономического процветания народов Азербайджана, Армении, Грузии, Ирана, Турции и России».

В пятницу спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что у республики нет никакой коммуникации с Россией по вопросу возобновления железнодорожного сообщения.