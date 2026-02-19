 

ВЛАДИМИР ДЕЛБА: ВАЖНЕЙШЕЙ ЗАДАЧЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ УКРЕПЛЕНИЕ ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ

Новости Четверг, 19 февраля 2026 18:34
Сухум. 19 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба посетил в Министерстве обороны совместную штабную тренировку Вооруженных сил Абхазии, которая проходит в соответствии с планом подготовки органов управления на 2026 год.

Основной целью тренировки является отработка вопросов взаимодействия между органами государственного управления, штабами всех уровней управления ВС РА и силовыми структурами, силами и средствами обеспечения безопасности при решении разнородных задач при отражении потенциальных угроз.

Владимир Делба поблагодарил офицерский состав Минобороны за проводимую работу по укреплению обороноспособности страны.

«Важнейшей задачей является укрепление обороноспособности страны. На таких мероприятиях закрепляются теоретические знания, а на местах нарабатываются практические навыки.​ И все, что мы сегодня видим – новый виток развития Вооруженных сил нашей страны. Это повлияет на качество, эффективность и модернизацию Вооруженных сил. Безопасность нашей страны в ваших руках. Глава государства поставил задачу укреплять обороноспособность, расширять возможности Вооруженных сил, в частности Министерства обороны, которая координирует деятельность с другими правоохранительными, специальными службами», – отметил премьер-министр.

После масштабной тренировки Владимир Делба посетил Музей Вооруженных сил Республики Абхазия.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 19 февраля 2026 18:57

