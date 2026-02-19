ВОЗГОРАНИЕ НА НЕФТЕБАЗЕ В СЕЛЕ НИЖНЯЯ ЭШЕРА
Новости Четверг, 19 февраля 2026 18:49
Сухум. 19 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Пожарные МЧС Абхазии потушили возгорание на нефтебазе в селе Нижняя Эшера Сухумского района. По предварительной информации, от паров бензина загорелся пустой резервуар для хранения нефтепродуктов. На место ЧП прибыли три пожарных расчёта ПСО города Сухум, спасатели и медики МЧС.
Из Гулрыпшского района к месту пожара был направлен дополнительный расчёт огнеборцев. Пожарные мощными струями воды охлаждали резервуары с топливом и одновременно тушили загоревшуюся цистерну.
Пожар локализован, пострадавших нет.
