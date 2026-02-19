ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДОВ ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВЛЕНО ИЗ-ЗА НЕПОГОДЫ

Сухум. 19 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. В результате сильного шторма и интенсивного воздействия морских волн на 2010-м километре железной дороги в Гагрском районе (в районе Золотого поста) произошел частичный подмыв железнодорожного полотна.

В целях обеспечения безопасности пассажиров и предотвращения дальнейшего ущерба инфраструктуре движение поездов было приостановлено.

Пассажирский состав, следовавший по маршруту, Москва – Сухум, остановился в Цандрипше. Для обеспечения бесперебойного транспортного сообщения и минимизации неудобств РУП «Абхазская железная дорога» организовало альтернативные меры по перевозке граждан. Электропоезд «Диоскурия» также по прибытию остановится в Цандрипше, и будет организована перевозка пассажиров.

В настоящий момент бригады специалистов РУП «АЖД» активно устраняют последствия инцидента. Ожидается, что железнодорожное сообщение будет восстановлено в ближайшее время, и движение поездов возобновится в штатном режиме.