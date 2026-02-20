БАДРА ГУНБА: «МЫ НЕ ПРОСТО ФИКСИРУЕМ ПРОБЛЕМЫ, МЫ ВНЕДРЯЕМ КОНКРЕТНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ИХ РЕШЕНИЯ»

Сухум. 20 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. «Обеспечение энергетической безопасности и стабильного энергоснабжения граждан является одной из приоритетных задач руководства страны, над которой мы работаем в ежедневном режиме», – сказал президент Бадра Гунба во время посещения администрации Гулрыпшского района.

Как известно, с 2016 года Абхазия испытывает дефицит электроэнергии. Объемов, вырабатываемых ИнгурГЭС не хватает.

«Годовой дефицит электроэнергии составляет, как минимум, 700 млн киловатт-час. Это колоссальная нагрузка на бюджет, которую государство пока не может полностью закрыть собственными экономическими силами», – отметил президент.

Глава государства выразил благодарность Российской Федерации, предоставляющей Абхазии социальный переток.

«Однако мы понимаем, что эта помощь не может быть бесконечной. Наша цель — создать условия для самодостаточности энергетической отрасли. Важным шагом в этом направлении стала масштабная программа по установке приборов учета: только в текущем году мы планируем установить порядка 60 тысяч счетчиков для всех абонентов», – сказал Гунба.

Как показывает практика, в районах, где установлены приборы учета, потребление снижается на 30%, а собираемость платежей возрастает до 80%.

«Достижение таких показателей в масштабах всей страны позволит нам самостоятельно снять вопрос энергетической безопасности с повестки дня», – считает глава государства.

В своем выступлении президент коснулся и темы развития регионов.

«Проблем в районах немало. Учитывая аграрную специфику большинства наших районов, в этом году мы приняли решение существенно усилить поддержку сельхозпроизводителей. Объем финансирования госпрограммы развития сельского хозяйства увеличен до полумиллиарда рублей. Безусловно, этих средств всё еще недостаточно для полной модернизации отрасли, но здесь важно наше общее движение вперед. Мы не просто фиксируем проблемы, мы внедряем конкретные инструменты для их решения», – подчеркнул президент.

В тоже время Бадра Гунба отметил положительные изменения в районе.

Глава государства сказал, что им была представлена кандидатура Саида Геннадьевича Харазия на должность главы администрации Гулрыпшского района, и поблагодарил районное Собрание за единогласную поддержку.

Бадра Гунба подчеркнул, что такое решение депутатов является высокой оценкой тех изменений, которые сегодня происходят в районе.

«Это высокая оценка, в том числе народных избранников, которые видят, какие изменения сегодня происходят. Показатели в районе ощутимы. Буквально за два года увеличение бюджета в два с половиной раза – это очень серьезное движение вперед. Да, действительно, есть факторы, которые этому способствуют. Открытие международного аэропорта имени Владислава Григорьевича Ардзинба дает мощный импульс развитию района. Но при всем этом должна чувствоваться хозяйская рука, отношение к району, отношение к жителям. И в этом смысле я уверен, что глава администрации, коллектив администрации района всецело направят свои усилия на решение тех важных, актуальных вопросов в рамках развития района», – сказал Бадра Гунба.

Глава администрации Гулрыпшского района Саид Харазия поблагодарил президента и районное Собрание за оказанное доверие и поддержку.

«Я осознаю, что мне вверяется не просто административная территория, а живая душа народа, его чаяния и надежды, трудности и проблемы. Верю, что вместе мы сможем сделать наш район процветающим», – сказал Саид Харазия.