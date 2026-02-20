 

АЖД ПРОДОЛЖАЕТ УСТРАНЯТЬ РАЗРУШЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОЛОТНА

Новости Пятница, 20 февраля 2026 15:11
АЖД ПРОДОЛЖАЕТ УСТРАНЯТЬ РАЗРУШЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОЛОТНА

Сухум. 20 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. РУП «Абхазская железная дорога» продолжает устранять последствия сильного шторма на 2010-м километре железной дороги. Стихия нанесла ущерб двум участкам на 2010-м километре пути (5-6-й пикеты и 9-й пикет).

С раннего утра бригады АЖД продолжили ремонт повреждённых участков, который был приостановлен в тёмное время суток. Железнодорожники установили часть тетраподов и продолжают установку остальных. Также ведётся восстановление железнодорожного полотна: бригады засыпают его бутовым камнем.

Как и вчера, РУП «АЖД» продолжает транспортировку пассажиров автомобильным транспортом до мест назначения.

Ориентировочное завершение работ – к 18:00 сегодняшнего дня.

