АЖД ПРОДОЛЖАЕТ УСТРАНЯТЬ РАЗРУШЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОЛОТНА

Сухум. 20 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. РУП «Абхазская железная дорога» продолжает устранять последствия сильного шторма на 2010-м километре железной дороги. Стихия нанесла ущерб двум участкам на 2010-м километре пути (5-6-й пикеты и 9-й пикет).

С раннего утра бригады АЖД продолжили ремонт повреждённых участков, который был приостановлен в тёмное время суток. Железнодорожники установили часть тетраподов и продолжают установку остальных. Также ведётся восстановление железнодорожного полотна: бригады засыпают его бутовым камнем.