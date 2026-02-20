БАДРА ГУНБА ПРИВЕТСТВОВАЛ УЧАСТНИКОВ СЪЕЗДА АРМЯНСКОЙ ОБЩИНЫ

Сухум. 20 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба принял участие в работе съезда армянской общины Абхазии. В своем выступлении глава государства отметил:

Дорогие друзья!

Приветствую вас на очередном съезде армянской общины Абхазии.

Абхазия всегда отличалась уважением к культурному и духовному многообразию, мирным сосуществованием людей разных национальностей. Считаю, что во взаимном уважении и поддержке – сила нашего государства.

Армянская община проживает в Абхазии уже более ста лет. За это время армяне стали неотъемлемой частью нашего общества, внесли значительный вклад в развитие нашей страны. Представители армянской общины всегда верно служили Абхазии, которая стала для них настоящей Родиной.

Мы с благодарностью вспоминаем подвиг бойцов батальона имени маршала Баграмяна, которые в годы Отечественной войны народа Абхазии плечом к плечу с абхазами отстаивали свободу и независимость нашей страны. Их мужество, самоотверженность навсегда вписаны в историю Абхазии.

Особые слова признательности хочу выразить руководителю армянской общины Абхазии Алику Арутюновичу Минасяну. Его активная и ответственная деятельность, а также постоянная работа по укреплению межнационального согласия заслуживают искреннего уважения. Благодаря его усилиям армянская община продолжает динамично развиваться и вносить значимый вклад в общественную жизнь страны.

Сегодня мы продолжаем строить независимое абхазское государство. И в этом важнейшем деле участвуют все мы – народ Абхазии, независимо от национальности и вероисповедания. Нас объединяет любовь к Абхазии, и стремление к достойному будущему для наших детей.

Уверен, что армянская община и впредь будет вносить весомый вклад в укрепление государственности, общественного согласия и стабильности в нашей республике.

От всей души желаю участникам съезда плодотворной работы, единства и новых успехов во благо нашей Родины – Абхазии.

Спасибо за внимание».