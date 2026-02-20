 

АЛИК МИНОСЯН ВНОВЬ ВОЗГЛАВИЛ АРМЯНСКУЮ ОБЩИНУ АБХАЗИИ

Новости Пятница, 20 февраля 2026 15:16
Сухум. 20 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Алик Миносян вновь избран главой Армянской общины Абхазии. Решение приняли делегаты республиканского съезда в селе Мачара.

Впервые Миносян был избран на пост 18 февраля 2023 года. До него общину возглавлял депутат Парламента Галуст Трапизонян.

