Сухум. 20 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Заместитель главы администрации Сухума Автандил Сурманидзе провел первое заседание комиссии по проведению конкурса «Чистый город». В нем приняли участие члены конкурсной комиссии, руководители всех управ, ряда департаментов и председатель городского Собрания Дмитрий Осия.

Конкурс «Чистый город» посвящён 2010-телию Сухума. Распоряжение о его учреждении и проведении в 2026 году, создании комиссии под председательством Автандила Сурманидзе было подписано главой администрации Тимуром Агрба.

Открывая заседание, Автандил Сурманидзе отметил, что конкурс направлен на более широкое вовлечение в работы по благоустройству дворовых территорий населения, коллективов предприятий и организаций.

«У нас есть прошлогодний опыт проведения такого конкурса, используя его, я уверен, ко Дню города Сухум, его территория будет облагорожена. На данном этапе большая работа предстоит управам: надо оповестить горожан об условиях участия в конкурсе, скоординировать действия со службами жилищно-коммунального хозяйства, – сказал Сурманидзе.

Он также предложил рассмотреть возможность привлечения к благоустроительным работам предпринимателей.

Председатель Собрания Дмитрий Осия, отметив, что конкурс своевременный, подчеркнул возможность участия в нем всех горожан, предложил комиссии внести небольшие изменения в раздел номинации.