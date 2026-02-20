Сухум. 20 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Вице-премьер, министр ВД Абхазии Роберт Киут провел совещание с руководителями УУР. В совещании также приняли участие первый замминистра, курирующий криминальную милицию, Руслан Ажиба, и замначальника УУР Реналд Чолария.

Раскрываемость преступлений общеуголовной направленности в 2025 году составила 92%. Об этом в ходе рабочего совещания вице-премьеру, министру внутренних дел Роберту Киут доложил начальник управления уголовного розыска МВД Резо Гулария.

Согласно статистике, в 2025 году было совершено 10 убийств с покушениями, что на 4 единицы меньше, чем в 2024 году. Отдельно Резо Гулария остановился на теме борьбы с незаконным ношением огнестрельного оружия, которую на личном контроле держит министр внутренних дел Роберт Киут.

«Работу в вышеуказанном направлении необходимо усилить. Любое незаконное ношение – это посягательство на общественную безопасность, а безопасность наших граждан и пребывающих к нам туристов – это приоритет в работе милиции», – подчеркнул министр.

В преддверии приближающегося летнего курортного сезона Роберт Киут поручил разработать план по усилению контрольно-пропускного поста «Мюссера». В том числе поручено применять ротацию кадров из районных подразделений в целях повышения эффективности работы сотрудников.

Роберт Киут подробно остановился на теме поведения сотрудников уголовного розыска при взаимодействии с гражданами. Министр подчеркнул, что, несмотря на сложную работу и частые провокации со стороны, при исполнении своих служебных обязанностей сотрудники должны действовать исключительно в рамках закона. Любые иные проявления будут пресекаться руководством МВД и наказываться в соответствии с уставом.

Завершая совещание, генерал-майор милиции Роберт Киут в очередной раз отметил, что на УУР лежит особая ответственность и именно от их работы зависит напрямую имидж и статус всего ведомства. «Со своей стороны мы будем вам оказывать всяческое взаимодействие, ожидается пополнение автопарка, улучшение материально-технического оснащения в целом. Однако и требования к вам будут расти», – резюмировал Роберт Киут.

Об этом сообщает сайт МВД.